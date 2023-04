Herrera no se corta y deja claras sus preferencias entre el Madrid y el City

El comunicador almeriense de COPE, reconocido aficionado bético, ha hecho gala de nuevo de su furibundo antimadridismo y se ha erigido en seguidor del equipo que entrena Pep Guardiola.

La nueva exhibición del Real Madrid en la Champions League no ha dejado indiferente a nadie. Lo cierto es que las cifras son de auténtico récord. La Liga de Campeones es el hábitat natural de un equipo que ha llegado, al menos, a 11 semifinales en los últimos 13 torneos. Quedan muy lejos aquellos tiempos en los que llegar a la penúltima ronda europea era todo un éxito. Aquello lo logró un tal José Mourinho, que rompió una racha absolutamente desastrosa de un equipo que tenía, por ejemplo, a un tal Olympique de Lyon como bestia negra.

Ahora todo es diferente y la dictadura del Madrid es tan real como increíble. Clasificado ya para semifinales junto al sorprendente Milan, que ha llegado a esta ronda 16 años después tras eliminar al Nápoles, verá esta noche la que más que posible clasificación del Manchester City, su hipotético rival en esa semifinal con aroma a finalísima anticipada. Para ello, el equipo que entrena Pep Guardiola tendrá que hacer bueno en Munich el, en principio, más que suficiente 3-0 conseguido en el partido de ida.

La enésima clasificación del Madrid ha estado en todas las tertulias y programas de la mañana. Como no podía ser de otra manera, también ha habido tiempo y espacio para ello en Herrera en COPE, en concreto en el espacio dedicado a los mensajes de los oyentes. Carlos Herrera, muy futbolero él, es aficionado confeso del Betis y lo fue del Fútbol Club Barcelona, hasta que las conexiones del club blaugrana con el independentismo le expulsaron.

Y, claro, esta mañana le han preguntado con qué equipo irá en las semifinales de la Champions, si con el Real Madrid o con su hipotético rival, más que posiblemente el Manchester City. Y Herrera no se corta y lo deja muy claro: "No siendo especialmente londinense, he estado muy unido al barrio de Chelsea", comentaba el comunicador almeriense, "pero ahora estoy mucho más unido a Manchester como ciudad por los grandes amigos que tengo de aquella ciudad y, sobre todo, porque son del City. Yo no soy del United, soy del City", decía, con marcada ironía, Carlos Herrera, pero eso sí, para remarcar que prefiere que sea el equipo de Guardiola el que se clasifique para la final y no el Real Madrid.

Básicamente antimadridista

En unas declaraciones realizadas hace cinco años por Herrera, el propio comunicador de COPE se autodefinía como "básicamente antimadridista" y se refería a la "enseñanza de vida" que es ser del Betis, "un equipo familiar" que demuestra que "siempre se puede salir de las situaciones difíciles. Además, no dudaba en mostrar su desapego con el FC Barcelona, por el hecho de haber puesto al equipo "al servicio de la cuestión independentista" y aseguraba que Florentino Pérez le mandaba "cada semana una entrada para el palco" y que, por el contrario, el Barça no le había invitado nunca.