La última pelea tuitera de Pérez-Reverte: "Como terrorista, eres mediocre"

Además de su exitosa faceta como académico y escritor, Arturo Pérez-Reverte es un habitual de las peleas tuiteras más cruentes. El periodista murciano suele utilizar X para dar rienda suelta a sus más bajas pasiones y siempre que tiene algún objetivo personal al que atacar, lo suele solucionar con un par de mensajes contundentes en sus redes sociales.

El último ejemplo de esta irrefrenable compulsión de Reverte ha ocurrido en las últimas horas con una pelea dialéctica que ha retumbado en todas las paredes de Internet. El otro protagonista del duelo tampoco tiene por costumbre callarse demasiado, por lo que la pugna no se ha hecho esperar demasiado.

La biografía del gallego Pío Moa no es la de un historiador al uso. En su juventud se destacó por su lucha antifranquista llegando a ser uno de los fundadores del GRAPO, banda terrorista de ideología marxista leninista que, entre 1975 y 2006, asesinó a casi 100 personas. Con el paso del tiempo, Moa cambió de manera radical su discurso, convirtiéndose en la actualidad en uno de los máximos referentes del revisionismo histórico, que le ha llevado a alabar la dictadura franquista y a colocarse, ideológicamente, en la ultraderecha política.

Aunque no aguanta en modo alguno la comparación con Pérez-Reverte, Pío Moa también es autor de numerosos libros, algunos de los cuales han tenido una repercusión en ventas mucho más que notable. Por ejemplo, una de sus obras más conocidas, Los orígenes de la guerra civil (1999), llegó a vender 150.000 ejemplares y fue número uno en ventas durante seis meses consecutivos.

Pues bien, Pío Moa sorprendía este miércoles con un ataque, en principio, bastante gratuito, hacia Pérez-Reverte. "Me preguntan por Pérez-Reverte", escribía el antiguo miembro de los GRAPO en un mensaje en X, "como historiador: cero; como político, un bocazas; como novelista: no sé", concluía Pío Moa, otorgando una condición de político al académico de Cartagena que, en principio, se desconoce.

Y, claro, como no podía ser de otra manera, llegó la contundente respuesta de Pérez-Reverte, que discurrió por los mismos derroteros que el original. El novelista murciano escribió lo siguiente: "Me preguntan por Pío Moa: como historiador, sectario; como políticas de derechas y luego de izquierdas, sectario; como terrorista, mediocre", atacó Reverte con evidente mala intención.

El problema del señor Moa como historiador es que no lo es; se nota que le falta formación en esa disciplina. Ahora bien, no cabe ninguna duda de que además de escribir libros mediocres de pseudo historia, también es un sectario.

La trifulca tuitera provocó numerosas reacciones en las redes con un sinfín de comentarios, en su mayoría favorables a Pérez-Reverte.

Y quién es Pío Moa? La envidia es un sentimiento vergonzoso, disimule un poco, Sr Pío.

Estoy perdiendo facultades, no conozco la mayoría de los ministros y los políticos en general me parecen desconocidos.

Francamente, me importan todos un bledo.