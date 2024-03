Una desatada Karina deja en jaque a Roberto Leal en Pasapalabra

La conocida cantante participa estos días en el concurso estrella de Antena 3 y está dejando algunos momentos memorables, como el que protagonizó durante una de las pruebas.

Pasapalabra sigue nutriendo a X de momentos únicos del programa, algunos que incluso llegan a ser virales. Y no hablamos solo de los duelos que nos dejan cada tarde en 'El Rosco' los concursantes del formato estrella de Antena 3, sino también nos referimos a los icónicos invitados que los acompañan durante todas las pruebas. A veces, ellos son quienes acaparan toda la atención del público, de la audiencia y del propio Roberto Leal.

Es lo que está pasando está semana, precisamente, con Karina, quien está demostrando en esta visita al concurso de Atresmedia que es muy espontanea. Precisamente, con Óscar, concursante de la silla azul, tuvo este martes, 12 de marzo, un arrebato de sinceridad cuando vio que, en su duelo contra Moisés, no se sabía su canción en 'La Pista' y estuvo al borde del fallo: "No se la sabe", soltó la cantante, provocando la risa de todo el plató. "De dotes de observación y de refuerzo positivo vamos regular", bromeó el concursante al comentario de su compañera, a la vez que le daba la razón porque, efectivamente, seguía sin saberse el tema tras escuchar un poco más de música.

Roberto Leal no puede controlar a Karina en 'Pasapalabra'

Pero Karina no solo protagonizaría este momentazo en Antena 3, ya que ese día se mostró incontrolable hasta para Roberto Leal. "¿Otra vez te vas a bajar de la silla?", señaló el presentador para intentar frenar el comportamiento de la cantante, que se levantaba constantemente de su asiento. La cantante, tras constatar sus dificultades para recuperar su asiento, dejó muy claro por qué pierde "tanto tiempo": "Porque no me la sé", acabó confesando. Sin embargo, sí reconoció la canción cuando el presentador dio un verso de la letra. Ahí es cuando sacó su lado más competitivo, aunque Óscar Higares fue más rápido con el pulsador y parecía tararear con acierto.

Sería, en ese momento cuando Karina dejaría sin palabras a una de las invitadas a Pasapalabra. Concretamente a la actriz Silvia Marty. La intérprete estaba mostrando su total apoyo a al actor durante una de las pruebas, pues este había adelantando a Karina, acertando la canción de 'La Pista', y a su compañera le salió del alma felicitarle con un "muy bien". Lo que no esperaba Silvia Marty es que la cantante le respondiese con un seco: "tú te callas", dejando a todos helados con esa contestación. Al final, todo quedó en una simple anécdota. Y, seguramente, Roberto Leal recordará para siempre la visita de la intérprete de El baúl de los recuerdos y Un mundo nuevo, tema con el que representó a España en Eurovisión de 1971, quedándose en el segundo puesto.