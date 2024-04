Susanna Griso para los pies a Carmen Lomana por un "feo comentario" a otra mujer

La presentadora de 'Espejo Público' tuvo que reñir a la colaboradora por sus palabras tras contar el incidente que sufrió con la hermana mayor de una cofradía marbellí el Viernes Santo.

Carmen Lomana, además de colaboradora de Espejo Público, este jueves 4 de abril se ha convertido también en noticia en el matinal de Antena 3. La socialité intentó disfrutar del Viernes Santo en Marbella, pero tuvo un incidente que le estropeó ese día tan especial y señalado para ella. La empresaria se acercó a la Iglesia de La Encarnación para participar en un acto religioso; aunque, cuando intentó entrar al templo, una mujer rubia le impidió el paso y le comunicó que, para acceder a la iglesia, primero debía de ser cofrade. Hasta aquí, 'todo bien', pero el debate de este tema llevó a Susanna Griso a intervenir para frenar a la tertuliana.

Lomana siguió contando a sus compañeras del plató lo que hizo después de que le prohibieran la entrada. La empresaria propuso a esta mujer darle un donativo, pero ella se negó, por lo que la socialité se quedó sin entrar, finalmente, en la iglesia. Todo esto empujó a la tertuliana a acudir al espacio matinal de Atresmedia a denunciar el trato tan malo que había recibido por parte de la hermandad marbellí, asegurando que todos los años ha podido entrar a esta iglesia y que nunca le había sucedido algo similar: "Me pareció una falta de educación y de cortesía", afirmó.

El feo comentario de Carmen Lomana

Una explicación que despertó la curiosidad de los presentes, sobre todo, de la presentadora que preguntó a Carmen Lomana quién era esa mujer rubia que no la dejó entrar al templo. La empresaria respondió que era la hermana mayor. Pero no se quedó solo en eso, sino que justo después hizo un comentario sobre ella que no gustó nada en el plató del matinal: "Mujer tenía que ser", sentenció la tertuliana. Unas palabras que se merecieron una reprimenda por parte de la presentadora, que señaló que era un "comentario feo". Pero hubo una persona que fue mucho más dura y crítica con la tertuliana de Antena 3.

Carmen Lomana se pronuncia sobre el altercado que vivió en una iglesia de Marbella en plena Semana Santa:https://t.co/AJHGg2P5Oy — Espejo Público (@EspejoPublico) April 4, 2024

Gema López se quedó helada con las palabras de Lomana y no dudó ser más crítica con ella de lo que había sido la presentadora: "Si te deja entrar o no es por alguna cuestión. Lo de 'mujer tenía que ser' está mal", le soltó. Sin embargo, la socialité no se achantó y volvió a defender que vivió una situación muy injusta. Una historia que también ha contado con la versión de la hermana mayor, quien se pronunció sobre el conflicto. Esta mujer ha negado que expulsase a Carmen Lomana, explicando que ese día, la Iglesia de La Encarnación se encontraba cerrada por un evento privado. Además, ha relatado el motivo por el que no aceptó el "donativo" de Lomana, que no es otro que debería haberse hecho hermana de la cofradía antes de acudir a este Viernes Santo. Y es que ese dinero lo utiliza la iglesia a lo largo del año para diferentes causas benéficas.