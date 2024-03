Gonzalo Miró y Gema López acaban a la gresca por el tabaco en 'Espejo Público'

Ambos colaboradores se han enzarzado por las nuevas medidas que el Gobierno planea implantar contra los fumadores y al momento quedó bien claro quién de los dos era uno de ellos.

Esta vez no ha sido Mariló Montero la colaboradora de Espejo Público que ha protagonizado un rifirrafe con Gonzalo Miró en directo. En esta ocasión ha pasado de su enemiga más acérrima a la segunda en la lista, Gema López, con la que también ha tenido más de un encontronazo durante el magacín matinal de Antena 3. Normalmente suelen ser por temas del corazón, que para eso es la especialidad de la periodista, pero en esta ocasión la discusión ha sido a raíz de otro tema controvertido: el tabaco.

Asunto en el que históricamente siempre ha habido y habrá dos bandos evidentes: el de los fumadores y los no fumadores. Y tras lo sucedido este lunes en el programa que presenta Susanna Griso queda claro quién de los dos protagonistas del enfrentamiento fuma y quien no. Todo ha comenzado a raíz de la noticia sobre las nuevas medidas que pretende implantar el Gobierno para restringir aún más las zonas de fumadores. El tema se ha puesto sobre la mesa y el debate estaba servido, acaparando Miró y López gran parte del mismo con su cara a cara.

Era Gema López la que comenzaba mostrándose totalmente contraria a estas nuevas normas que le privarían de poder fumar en una terraza, apuntando que se trata de un sitio público que no le pertenece a nadie. Gonzalo Miró no estaba para nada de acuerdo y replicaba a su compañera: “Os estáis poniendo en un lugar en el que vuestra moralidad os impide fumar cuando molestáis a los demás, pero es que no todo el mundo es así”.

Palabras que no ha recibido del todo bien una Gema López indignada: “Lo que no podemos hacer es que el fumador tampoco pueda acudir a una terraza, que está en la calle y es de todos”. Un argumento que encontraba, como siempre, respuesta en Miró: “Te levantas de la terraza, te vas a un sitio donde no molestes, donde no haya nadie, fumas y listo”. “¿Pero qué parte de la calle es tuya y cuál es mía?”, le respondía molesta una Gema López cuyo enfado iba a más.

El debate pasó como decimos a un cara a cara entre los tertulianos y la dinámica se basaba en Gema López quejándose porque considera que se le coartan sus derechos y con Gonzalo Miró llevando la contraria. Por ejemplo, la colaboradora afirmaba que por su condición de fumadora no tienen que limitarle según qué cosas y Miró no cesaba en su empeño contra los fumadores: “Yo no tengo por qué estar en una terraza aguantando el humo del que está al lado porque este tenga un vicio que a mi me perjudica”.

“Si ahora quieren prohibirnos fumar dentro del coche cuando van niños, lo siguiente será en nuestras casas”, se quejaba amargamente Gema López que para terminar la acalorada discusión en la que era evidente que ninguno iba a convencer al otro anunciaba que “se iba a fumar un cigarrito” ante las risas de sus compañeros.