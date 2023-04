"Tu cara me suena" no cede frente al 'batacazo' de Telecinco con "Ana"

"Tu cara me suena" volvió a liderar las audiencias del prime time de los viernes una vez más, mientras que Telecinco sufre un 'batacazo' con "Ana", que empeora a "Viernes Deluxe".

Telecinco aprovechaba la noche del viernes para emitir un programa especial dedicado a toda la polémica que rodea la gestación subrogada mediante la que Ana Obregón ha conseguido ser madre en Miami. Un programa con el que esperaban mejorar los resultados de audiencias que obtiene semanalmente "Viernes Deluxe" y con los que no son capaces de acercarse a "Tu cara me suena", el programa estrella de Antena 3 en la noche de los viernes.

Pero a pesar de todos los esfuerzos puestos por Telecinco para que "Ana" triunfara, este especial no ha logrado acercarse lo más mínimo a "Tu cara me suena", el líder de anoche. "Ana" solo reunió al 9,1 % de la audiencia, una media de 874.000 espectadores, unos números que no solo le dejan bastante por detrás del líder en el prime time de ayer, sino que además no superan los que firmaba "Viernes Deluxe" la semana pasada, que obtuvo el 12,2 % de share.

Por su parte "Tu cara me suena" volvió a ser líder una semana más, encadenando así cuatro galas en las que el formato de Antena 3 ha sido el más elegido por los espectadores. Esta cuarta gala fue vista por el 19,3 % de los espectadores, lo que se traduce en una media de 1.847.000 espectadores. Y aunque los números han disminuido con respecto a la gala anterior, y ha sido el peor registro en esta actual temporada, le siguen sirviendo para mantener esa primera posición a bastante distancia de sus rivales.

Si saltó la sorpresa en el duelo por la tercera posición, donde el cine de Cuatro con 'El último testigo' se impuso a la película de La 1, 'La sombra del diablo'. La opción de Cuatro obtuvo un 6,6 % de share, una décima más que en la semana anterior, mientras que el cine de la cadena pública cayó al 6,3 % de share, 0,7 décimas menos que la semana pasada, lo que provocaba que La 1 pasará de ser la tercera opción más vista a la cuarta.

Subió "laSexta Columna" con su reportaje número 400 hasta 0,7 puntos, obteniendo el 6,4 % de la audiencia y reuniendo a 744.000 espectadores frente al televisor. En cambio, el reportaje de "Equipo de investigación" sobre el alquiler de habitaciones solo atrajo al 4,8 % de los espectadores.

Antena 3 sigue siendo la cadena más vista

#Audiencias |



¡Buenos días!



🥇 @antena3com es la TV LÍDER del viernes con un 15,4%, superando en +4,3 puntos a su rival



🏆 Es la TV más vista en Sobremesa, Tarde, Prime Time y Late Night



— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 22, 2023

Un día más, la cadena de Atresmedia volvió a ser elegida como la más vista por los espectadores, colocando Antena 3 como la primera opción con un 15,4 % de share, por encima de Telecinco con un 11,1 %, La 1 con un 8,2 %, La Sexta con un 6,9 %, y Cuatro con el 4,4 %. El minuto de oro se lo llevo también a Antena 3 con "Pasapalabra" a las 21:02 horas reuniendo a 2.661.520 espectadores frente al televisor lo que supuso el 27,7 % de share.