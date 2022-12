Juan y Medio lanza un "dardo" a las cadenas por su "obsesión" con el fin de año

El conocido presentador de Canal Sur ha lanzado una crítica al resto de canales relacionado con la programación para la última noche del año, señalando que, a veces, "roza lo absurdo".

Poco más de 24 horas quedan para que finalice 2022 y recibamos al nuevo año. Todas las cadenas de televisión, y alguna que otra plataforma como Twitch, ultiman todos los detalles para que sus presentadores despidan el año rodeados de una importante audiencia. Además de los principales canales, las autonómicas también se preparan para decir adiós. En Canal Sur, por ejemplo, las Campanadas se darán desde Estepa con Los Compadres al frente.

Sobre la preparación, la programación y, por supuesto, la búsqueda de presentadores, Juan y Medio ha lanzado un "dardo" a todas las cadenas de televisión. Todo ha surgido durante un momento de su programa La tarde, aquí y ahora. Eva Ruiz, compañera del almeriense, aseguraba sentirse ya nerviosa con lo poco que queda para despedir el año, aprovechando para invitar a la audiencia a que siguieran las Campanadas desde Canal Sur. Tras esto, y señalar que él también lo estaría, el mítico presentador ha realizado su crítica.

¿Despedir el año o conseguir audiencia?

"Yo estaría nervioso, te lo digo en serio. Es una responsabilidad muy grande dar las Campanadas. Es como la primera comunión, la segunda ya no es la primera. No hay margen para el error. Tienes que decirlo todo correctamente", comenzaba señalando Juan y Medio, a raíz de que Eva Ruiz asegurase que no podía evitar estar nerviosa, pese a que ella no presenta las Campanadas en Canal Sur. Tras esto, el presentador iniciaba su "discurso crítico" sobre la postura de las cadenas y esta última noche del año, donde están más pendientes de la audiencia que por despedir 2022, en este caso.

La reflexión de #jUANYMEDIO sobre la competencia en las campanadas "ROZA EL ABSURDO" pic.twitter.com/4M38YO9bow — TVMASPI (@sebas_maspons) December 29, 2022

"Y luego le ha dado a todas las cadenas de televisión por establecer una competencia para ese momento del año, que en algunos momentos roza el absurdo. No sé que van a inventar para el año que viene. Y ya encima, las plataformas digitales, los ordenadores, está todo en marcha...", apuntaba. Esto último podría valer para Ibai Llanos y Ramón García, quienes darán las Campanadas en Twitch, contando también con una programación previa.