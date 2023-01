La afición oculta de Montero que bien podría explicar sus extrañas decisiones

Después de que Yolanda Díaz apareciera haciéndose la pedicura, ahora es la ministra de Igualdad la que se muestra pasando por la manicura y descubriendo su pasión por el horóscopo negro.

Solo horas después de que Yolanda Díaz apareciera en imágenes haciéndose la pedicura, una de sus colegas en el Gobierno, Irene Montero, ha decidido hacerse la manicura en el transcurso de una entrevista en el Huffington Post, en la que ha desvelado una de sus grandes pasiones, el horóscopo negro, que bien podría estar detrás de algunas inexplicables normas, como la polémica ley del solo sí es sí que ha tomado al frente del ministerio de Igualdad. Es lo que tiene poner la superchería por encima de la razón.

Irene Montero se declara apasionada del horóscopo. pic.twitter.com/StAmbc39m3 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 15, 2023

"El tema tarot me vuelve loca, sí”, comienza diciendo la ministra a David Andújar. "A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae", reconoce Montero, que desvela su pasión por el horóscopo negro, una variante poco conocida del zodiaco que se refiere a la parte oscura de los signos que popularmente conocemos.

"Creo en el horóscopo y, aunque la suerte se trabaja, me parece una cosa bonita que te digan que tengas suerte", admite Irene Montero, que responde de manera afirmativa a la pregunta de si mirará el horóscopo el día que le toque volver a presentarse a las elecciones. "No lo dudes”, contesta la ministra. “Lo voy a leer seguro. A ver si acierta Esperanza Gracia o el horóscopo negro”, asegura.

Su signo del zodiaco es acuario

Por si a alguien le interesa, el signo del zodiaco de Irene Montero es acuario y, según ella, las principales características que rigen la personalidad de las personas nacidas bajo ese signo zodiacal las cumple claramente. Fantasiosa, pensativa, ayudar a los demás, independiente... Ella sabrá.