TVE culmina la “humillación” a Anne Igartiburu: “Eso no se hace”

La presentadora se ha visto obligada a hacer algo que muchos espectadores han considerado un feo gesto por parte de la televisión pública

Ha sido una de las noticias más comentadas de estos días: la decisión de RTVE de no poner a Anne Igartiburu al frente de las Campanadas 2022 como suele ser habitual en estos últimos años (e incluso décadas). Y es que, tal y como se ha podido ver en el “Corazón”, su programa de RTVE, Igartiburu tuvo que dar paso a una promoción del “Telepasión 2022”.

El programa navideño de esta nochebuena incluía además una entrevista a Ana Obregón, la cual será una de ls figuras que presente este año las campanadas desde la Puerta del Sol, con la ausencia destacada de la presentadora vasca. Pero la “humillación” ha sido grande cuando ella misma ha tenido que dar paso a una promoción de la campanadas de la que ella misma fue apartada.

Sin embargo, resolvió la papeleta con mucha brillantez: "Ahí estaremos para veros, claro que sí", añadió, en referencia a su amiga y todos los compañeros que harán posibles las campanadas de La 1. Eso sí, el movimiento de RTVE no se ha quedado ahí, ya que muchos en redes sociales han denunciado que le hayan hecho esa “jugarreta” a la presentadora: “Eso no se hace. Yo no lo habría consentido”, señala una usuaria en Twitter.