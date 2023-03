Rafa Castaño responde a Juan del Val sobre los "concursantes profesionales"

Rafa Castaño visitó "La Roca" para hablar de su triunfo en "Pasapalabra" y de pasó aprovechó para dejar un recado a Juan del Val por sus críticas a los "concursantes profesionales".

Han pasado días desde que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión al llevarse el mayor bote en la historia de "Pasapalabra", pero el sevillano todavía sigue visitando programas de Atresmedia para hablar de su logro.

Rafa Castaño pasó el viernes por programas como "Zapeando", pero ayer domingo continuaba su andadura por los programas de La Sexta visitando "La Roca", el programa que presenta Nuria Roca y que tiene entre sus colaboradores a su marido, Juan del Val.

Un Juan del Val que hace tiempo criticó duramente a los concursantes "profesionales" de los programas al estilo "Pasapalabra", unas palabras que ayer quiso recordar Nuria Roca: "Hubo un momento en el programa en el que Juan del Val dijo que estaba en contra de los concursantes profesionales". Algo que su marido decía no recordar: "Yo no lo recuerdo".

Rafa Castaño le lanza un 'dardo' a Juan del Val

Lejos de achantarse al conocer esa crítica de Juan del Val, el actual ganador de "Pasapalabra" contestó a Nuria Roca sin ningún tipo de pudor: "Yo sabía que viniendo del polémico Juan del Val, habría palabras en mi contra, pero es lo que hay. Ser concursante profesional suscita envidias".

Aunque luego se apresuro a rebajar las tensiones diciendo que "es broma. Me gustan tus libros". Y es que esta no era la primera vez que escritor y periodista coincidían, ya que Juan del Val ha participado como invitado en "Pasapalabra" mientras que Rafa todavía concursaba.

Además Rafa ha confesado que no se plantea concursar en otros programas, sino que probablemente de un paso atrás: "He estado en varios y es verdad que, al final, cuando ganas tanto dinero y tienes tanta exposición, que en mi caso no es algo que desee, entonces puede que sea un buen momento para dar un paso atrás... Puede ser un buen momento para eso, pero no lo sé".