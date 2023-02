Karlos Arguiñano "ataca" a los que hacen la guerra con un duro comentario

El famoso y querido chef de Antena 3, entre plato y plato, aprovecha para contar sus populares chistes y chascarrillos o dar su opinión, como en esta ocasión, a la audiencia.

Karlos Arguiñano sigue triunfando en Antena 3, no solo por sus recetas y chistes, sino por las opiniones que ofrece a su audiencia, algunas incluso, muy relacionadas con la actualidad. Normalmente, el chef vasco opina de una forma breve, sin entrar mucho en detalle, para tampoco meterse en el barro. Muchas de estas opiniones, inevitablemente, se hacen virales en redes sociales como Twitter, siendo aplaudidas, a veces, y otras, se les vuelven en contra. Esta semana ha estado marcada por San Valentín y Arguiñano quiso tener presente el Día de los Enamorados para hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, una invasión que tuvo lugar hace ya casi un año.

"Menos mal que hay un poquito de amor, ¿verdad? Porque de lo otro [guerra] ya hay bastante", empezaba diciendo en Cocina abierta de Antena 3. Pero esta reflexión no quedaría solo en esas palabras. "Lo de los terremotos ya habéis visto los terribles que son, pero... ¿qué me decís de las guerras? Un terremoto es un fenómeno natural, pero las guerras las organizan los hombres; hombres que probablemente también estarán casados y luego mandan a los hijos de los demás a la guerra. Son unos fenómenos", aseguraba Karlos Arguiñano con su ya habitual ironía.

Arguiñano de su opinión sobre la guerra

Karlos Arguiñano, mientras daba su opinión al respecto sobre este conflicto bélico, no pudo evitar mostrase molesta: "¡Qué horror! Y encima parece que no se vaya a acabar. Toda la vida ha habido conflictos y parece que tiene que seguir habiendo", apuntaba. Así, el cocinero de Antena 3 puso sobre la mesa un debate que siempre sale a relucir en estas contiendas: se pierden vidas humanas, mientras algunos hacen negocio. "Eso sí, la industria armamentística... forrándose", aseguraba el vasco.

La reflexión de #Arguiñano sobre la industria armamentística pic.twitter.com/dMQdQZPcR5 — Maspi (@Sebasmaspons) February 14, 2023

"Qué fenómenos, qué buenos son esos, como dice un amigo mío. La guerra es un desastre. ¿¡Cómo se puede mandar a los hijos a la guerra?!". Pero su desahogo fue más allá, manifestándose totalmente en contra de las armas: "Me echan para atrás", apuntaba Karlos Arguiñano. Esta no ha sido la única vez que el cocinero de Antena 3 hacía una referencia a dicha invasión. Una vez, incluso, se dirigió directamente el presidente ruso: "Si supiese que me está escuchando, le mandaría un mensaje a Putin para decirle: ¡Para! ¿No ves que todo el mundo estamos con el No a la Guerra? Por favor, Putin, haznos caso [...] Dentro de 100 años hablarán de ti... pero mal".