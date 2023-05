David Bisbal cumple su palabra visitando a Broncano y Twitter flipa: "¿es real?"

La cuenta oficial de 'La Resistencia' en Twitter ha anunciado la visita del almeriense al programa, revolucionando la popular red social y, sin haberlo visto aún, al propio presentador.

De ser verdad la última publicación en la cuenta oficial de Twitter de La Resistencia, esta noche estaríamos ante el logro del año para Broncano. El presentador de Movistar ha estado muy insistente en algunas, muchas, de sus emisiones, llegando a involucrar a sus invitados, para conseguir que David Bisbal visitase su plató. Pero todas esas súplicas caían en saco roto, sin conseguir absolutamente nada. O eso se creía. Tras un 'me gusta' a una publicación del programa en la popular red social que dio el cantante y coach de La Voz Kids, las esperanzas de que acudiese al Teatro Príncipe Gran Vía empezaron a crecer.

Una posibilidad que, además, creció mucho más cuando la semana pasada el almeriense, mediante una inesperada videollamada entraba en el programa de Movistar con un "lo primero de todo como están los máquinas". Broncano, que se quedó en shock, no terminaba de creerse que era él, por lo que le pidió que demostrase que no era una Inteligencia Artificial. Así, el cantante, no dudó ni un segundo en entonar unas notas, dejando a todos boquiabiertos y aplaudiendo, rompiendo así el hielo en su primera aparición oficial. Pero el de Almería tenía algo que aclarar: saber por qué el de Jaén pensaba que él no quería visitar La Resistencia.

'La Resistencia' anuncia la visita de Bisbal en Twitter

Esta tarde La Resistencia generaba una nueva ilusión para los seguidores de La Resistencia. Después de un largo intercambio de pullitas, todas ellas en tono humorístico, de la pasada semana entre David Bisbal y David Broncano, por fin se verán las caras. O al menos eso es lo que podemos esperar según la cuenta oficial de Twitter del programa. Álex Pinacho, community manager del formato publicaba que, de ser cierto, supondría la primera visita del cantante: "¿Esto es real? ¿Seguro que no es fake?", escriben en redes, acompañado de la característica imagen del invitado que acude al programa.

A La Resistencia le gusta "jugar" con su audiencia y ellos mismos utilizan esa posibilidad, señalando que si es real, por lo que habrá que esperar a la emisión de esta noche, cuando saldremos de dudas para comprobar si Bisbal entra en el Teatro Príncipe Gran Vía preguntando "¿cómo están los máquinas?, lo primero de todo". Y es que, cabe recordar que, en el programa estuvieron los creadores del mítico video dónde el cantante pronunciaba ese saludo. Con este anuncio, el cantante almeriense estaría cumpliendo con su palabra: "Os quiero mucho y nos vemos pronto. Estoy pensando ya en tu regalo", concluía su videollamada la semana pasada.