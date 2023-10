Carlos Herrera sorprende con su promesa tras escuchar el rap de la Reina Letizia

El comunicador de COPE, ferviente melómano, no parece tener el género musical más urbano entre sus predilecciones y no se corta a la hora de hacerlo público en antena.

La participación de la Reina Letizia en uno de los actos celebrados para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental no pasó desapercibida para nadie. Para concienciar sobre la importancia del bienestar emocional, no dudó en hacer suyos unos versos del popular rapero El Chojín. Decían así: "Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?".

Letizia. Bizarrap Music Session pic.twitter.com/lr1dwSreGM — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 10, 2023

La Reina Letizia se apresuró a aclarar que, por respeto a los artistas, había preferido no rapear, aunque, como brillante periodista de formación que es, dejó el titular prácticamente hecho para los medios de comunicación. "No se me ocurriría tratar de rapear por respeto a los artistas de este género musical, pero sí me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: 'La Reina rapea por la salud mental', "rapea" entre comillas, y creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este".

A Herrera no parece gustarle demasiado el rap

Esta intervención de la Reina Letizia ha sido comentada en la mañana de este miércoles en Herrera en COPE, el programa que dirige Carlos Herrera cada mañana en la emisora de la Conferencia Episcopal. María José Navarro, habitual colaboradora, ha presentado la noticia como Bizarrap sesión 58, en alusión al productor argentino mundialmente conocido por sus colaboraciones con estrellas mundiales, Shakira entre ellas.

Y, a Carlos Herrera, reconocido melómano, no parece haberle hecho demasiada gracia el asunto del rap. Será que él es mucho más de copla y de música internacional del pasado siglo, pero no pasa por ser un gran consumidor de rap. Y eso que María José Navarro ha incidido en que El Chojín es "un rapero muy interesante y muy guapo". "Con lo que me gusta a mí el rap", se le ha escuchado ironizar a Herrera en antena. "El Chojín, eh, pues dedicaré algún minuto de mi vida a escucharlo", ha comentado el comunicador almeriense, con una mezcla de hastío y de ironía que cualquier oyente habrá podido entender.