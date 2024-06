Más guerra entre Ariza y Jiménez Losantos, ahora con Putin y Bárcenas en el lío

El comunicador de EsRadio continúa con su pertinaz ataque hacia todo lo que huele a Vox y el exdueño de Intereconomía, ahora El Toro TV, es uno de sus objetivos predilectos.

Desde que Federico Jiménez Losantos emprendió su particular batalla frente a Vox, un partido al que ayudó en su fundación, los puentes entre el comunicador aragonés y Julio Ariza, exdueño de Intereconomía, actual El Toro TV, y firme defensor del partido de Abascal, están absolutamente destruidos.

Defensores de un espectro ideológico bastante similar, Jiménez Losantos y Ariza mantuvieron una gran amistad, tanto personal como profesional, cuando ambos eran más jóvenes e ingenuos. Pero ahora, están a la gresca casi de continuo.

Federico Jiménez Losantos | Sobre la pinza Putin - Julio Ariza.



«Estos son los patriarcas espirituales de VOX» pic.twitter.com/pyxrMr8ZJe — AZOTANDO A VOX (@azotandovox_es) June 7, 2024

La penúltima demostración de la encarnizada batalla ha tenido lugar en las últimas horas después de que Jiménez Losantos, en presencia en el estudio de EsRadio de Alberto Núñez Feijóo, recordó cuando "hace diez años", Julio Ariza le pidió al mismísimo Vladimir Putin que le pagara un billete de avión a Moscú a su hijo, Gabriel Ariza, "por la situación de suspensión de pagos de Intereconomía".

Lógicamente, esta grave acusación llegó a los oídos de Julio Ariza que, en la habitual tertulia política de las noches en El Toro TV, ironizó con todo aquello que, horas antes, había contado Jiménez Losantos en EsRadio. "Federico, puedes llegar a ser mayor y te puedes convertir en dos cosas: o un viejo cascarrabias o un dulce abuelito. Yo te recomiendo que te lo hagas mirar porque te estás convirtiendo en un viejo cascarrabias y esos, a veces, no tienen buena memoria".

Ariza contra Jiménez Losantos

Continuó tirando de retranca Ariza al asegurar que "podía haber llamado a Putin, que sabes que tengo su móvil y sabes que es un tipo muy accesible", aunque luego se puso algo más serio para hablar de los problemas económicos que afectaron, tanto a Intereconomía como a Libertad Digital, la empresa de comunicación que preside Jiménez Losantos.

"A mí", atacó Ariza, "jamás se me ha ocurrido comentar que a ti te salvó de la suspensión de pagos Bárcenas y el Partido Popular, pero me estás ya tocando los dídimos... Déjanos en paz. Nosotros somos muy respetuosos y no entramos en ninguna batalla, pero tú estás todo el día empeñado en que yo entre en la batalla y no voy a entrar a la guerra, pero conviértete en un dulce abuelito, no seas pesado y no digas mentiras".

Cerró su intervención Ariza recordando a Jiménez Losantos que "ya te hemos ganado una en los tribunales porque estás todo el día diciendo flagrantes mentiras". "Me da mucha pena, porque Fede era un tipo majo".