Susanna Griso responde a las polémicas palabras de Pedroche en "El Hormiguero"

La entrevista que tuvo la vallecana en "El Hormiguero" dejó unos titulares muy polémicos que levantaron ampollas en las redes sociales y de los que habló Susanna Griso.

Esta semana Cristina Pedroche se ha convertido en noticia por su visita a "El Hormiguero", una visita en la que presentaba su primer libro 'Gracias al miedo'. La presentadora vallecana ha vuelto a estar en el centro de la polémica por unas declaraciones que hizo en el programa de Pablo Motos sobre la sanidad y los médicos españoles.

"Se nos mete el miedo de que nuestros bebés no saben nacer y que necesitamos a 200 médicos ahí pululando por la habitación. No puedo no parir, así que tengo que estudiar y tengo que ir formada increíblemente para tomar mis decisiones", comenzaba explicando la presentadora para poco después asegurar que los médicos "no están tan actualizados como deberían, porque tienen poco tiempo".

Estas declaraciones, como era de esperar, levantaron muchas ampollas en redes sociales y provocaron que multitud de críticas contra la influencer vallecana. Han sido muchas las personas que han criticado a Cristina Pedroche, asegurando que su discurso es muy peligroso ya que "los profesionales sanitarios sí se forman. En cursos, congresos...".

Alguien tiene que decir a Cristina Pedroche que los profesionales sanitarios sí se forman. En cursos, congresos… Qué peligroso es atacar a la #SanidadPública reconociendo que ella tiene dinero para ir a pediatras privados. Horrible discurso en prime time pic.twitter.com/16Em0ES1hS — José María Ponos (@jponos) June 6, 2024

Pero no sólo esas palabras levantaron críticas, también su reflexión a la hora de escoger al pediatra de su hija: "Todavía no tengo uno fijo, ya he ido a cinco. Me dijeron que mi leche no alimentaba a mi hija. Yo dije adiós y me fui a otro porque tengo el privilegio de elegir...". Unas palabras que también fueron criticadas en redes: "Monta un 'casting de pediatras' para ver cuál le gusta más porque no están actualizados y ella, por supuesto, sabe valorar cuál lo está y cuál no. Le sobra formación al respecto...".

Cristina Pedroche hizo un casting de pediatras y visitó a cinco distintos, porque no están actualizados como ella, que visita al doctor Google. pic.twitter.com/r2HiSUr2xk — Esteban Navarro Soriano (@EstebanNavarroS) June 7, 2024

Susanna Griso se muestra en desacuerdo con Pedroche

Las palabras de Cristina Pedroche no solo llegaron a las redes sociales, también levantaron la opinión de Susanna Griso, que se mostró muy contraria a las palabras pronunciadas por la vallecana: "Yo no soy una madre miedosa, pero yo no he elegido ser así. Yo lo que nunca he querido es transmitir mis miedos, los pocos que pueda tener, a mis hijos. De hecho, los he hecho muy libres y aventureros".