Juan del Val se gana un nuevo enemigo: los defensores de la cerveza artesana

El colaborador de 'La Roca' ha vuelto a dar su opinión sobre un tema concreto y, en esta ocasión, no ha dudado en criticar a los consumidores de esta bebida: "¿eres bobo?".

La Roca no modificó este domingo su programación habitual aunque estuviésemos en plena tarde electoral. Así, el programa que presenta Nuria Roca en La Sexta continuó como si nada, poniendo sobre la mesa los temas más variopintos y conectando de vez en cuando con Antonio Ferreras que se encontraba en el plató de Al Rojo Vivo para acercar a la audiencia informaciones puntuales de cómo se estaban desarrollando los comicios municipales y autonómicos. Pero esto no impidió que el espacio vespertino de la cadena secundaria de Atresmedia se desarrollase con normalidad, dejando momentos para el recuerdo y para las críticas, algo también "tradicional", que suelen venir de boca de Juan del Val.

El marido de la presentadora se ha convertido en el azote políticamente incorrecto del programa, contando con una sección, El Club de los Ofendidos, donde da y recibe. Antes de hablar de su "ataque" al colectivo de este domingo, que no han sido otros que los consumidores de cerveza artesana, cabe señalar que el colaborador de Atresmedia emplazó al cierre de las urnas para poder opinar sobre las elecciones dado que interpretar porcentajes no tenía ningún sentido. También tuvo unas bonitas palabras para el recuerdo de Antonio Gala, fallecido en las últimas horas; y se enfrentó a una influencer por arremeter contra las freidoras de aire. Pero sería su crítica a los cerveceros lo que le ha dado el protagonismo de la emisión de este domingo.

Del Val y su crítica a la cerveza artesana

El escritor este domingo no se ha andado con rodeos a la hora de opinar sobre la cerveza artesana, de sus consumidores y defensores. Y es que, así lo ha asegurado con su opinión, a Juan del Val no le gusta nada esta bebida. Todo este tema surgía cuando Sara Ramos ponía sobre la mesa un estudio del Observatorio DBK que confirma el crecimiento de un 17% de la cerveza artesana en el último año. El motivo: que ya la puedes encontrar en todas partes. Y todo y a pesar, como explicaba la tertuliana, que "no hay quien entienda la carta". Además, la colaboradora encontró apoyo en Eriz Cerezo, quien apuntaba que "es una vergüenza", porque uno se puede pasar más de diez minutos eligiendo entre una multitud. Algo que también compartió Nacho García, que comparó la carta de cervezas artesanas con "listín telefónico".

La presentadora de La Sexta tampoco defendería al colectivo de la cerveza artesana, llegando a señalar que contar con tres variedades era ya suficiente. Sin embargo, Juan del Val daría un paso más en esta opinión, siendo uno de los más críticos con este producto, pues no dejó títere con cabeza. Cierto es que fue muy breve, pero su opinión tiró por tierra a los defensores de la cerveza artesana: "No hay absolutamente ninguna necesidad", aseguraba, rematando su opinión diciendo que "nos van a matar los cursis". Pero no se quedaría solo en eso, pues también dedicó unas palabras a quienes se dedican a fabricar esta bebida en su casa: "¿Eres bobo?", siendo consciente que esta opinión traerá cola y, seguramente, alguna que otra réplica del sector.