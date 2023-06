Andrés Varela, como la Zarzamora, llora que llora a colocar la serie de Sánchez

El miembro del clan de los Migueles metido a productor va camino de comerse con patatas el documental a mayor gloria del presidente del Gobierno. “Dice que no lo entiende", asegura el sector



Pinta mal para ‘Las cuatro estaciones’, el publi-documental que Raúl Berdonés (Secuoya) y Andrés Varela (The Pool Talent) se sacaron de la manga en los tiempos de vino y rosas de Pedro Sánchez. A apenas un mes y medio de las elecciones del 23-J, todo pinta con que el documental va a terminar en un cajón. O, en el mejor de los casos, emitido en algún canal gratuito como Youtube.

El asunto tiene de los nervios a uno de sus promotores, Andrés Varela, que, según diversas fuentes del sector, anda llamando como un poseso a plataformas, televisiones y canales con tal de colocar el “zambombo” de ‘Las cuatro estaciones’.

Y es que no hay manera a pesar de que Varela lleve meses y meses intentándolo. Los nervios de un posible final del sanchismo también se han desatado entre los deudos de su círculo de asesores y, en el caso del dueño de The Pool Talent, parece que van a más. “Dice que no lo entiende, que nadie quiera sacarlo”, apuntan en el sector.

Los globos sonda enviados a diversas plataformas y televisiones no han dado fruto. Nadie quiere arriesgarse ante un producto discutido desde el minuto uno y realizado a mayor gloria de Sánchez.

La desesperación de Varela es mayúscula, y más teniendo en cuenta su vinculación con los Migueles, Barroso y Contreras, a los que se atribuye la idea del documental, presentado en su momento como algo pionero.