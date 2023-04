David Broncano quiere aprovechar el tirón de Ana Obregón para 'La Resistencia'

El presentador de Movistar Plus se vino arriba tras el comentario de Jorge Ponce y, animado por Castella, invitó a la actriz a que acuda a su programa para entrevistarla.

David Broncano es de los que ven una oportunidad y no duda en cogerla. Todo lo que sea por La Resistencia. Bajo esta premisa se podría decir que ha lanzado el presentador de Movistar Plus su última invitación para una entrevista. ¿El objetivo? Ana Obregón. La actriz desde hace unas semanas está protagonizando un sinfín de noticias, en todos los medios de comunicación, debido a su reciente "maternidad" por gestación subrogada -que al final resultó ser su nieta-.

Como era de esperar, en La Resistencia también hablaron de ella y de todo este asunto. De hecho, Jorge Ponce, colaborador habitual del formato, sacó el tema en el Teatro Príncipe Gran Vía con un "sutil e ingenioso" comentario: "No me gustan mucho los magos porque se ganan la vida a través de la mentira y el engaño. No hacen magia, hacen trucos de magia", comenzaba su "discurso" Ponce.

Broncano pide una entrevista a Ana Obregón

A su comentario sobre la magia añadía, muy seguro e irónico que "la magia existe y lo rodea todo, por ejemplo, puede hacer cosas imposibles como que un bebé nazca de una madre que no es su madre, porque su madre es su abuela...". Aunque parecía un mensaje "inocente" el que lanzaba Jorge Ponce, el público que se encontraba en La Resistencia captó la referencia hacia Ana Obregón al vuelo y rompieron a aplaudir, mientras que Broncano se reía, porque todos habían identificado en el comentario a la actriz. "Todo eso ha sido gracias a la magia del dinero", añadía el colaborador de Movistar Plus.

Que le llegue a Ana Obregón esta invitación 📨 pic.twitter.com/WlNTpV6fOG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 12, 2023

Pero, en lugar de quedar en una simple anécdota, el de Jaén vio una oportunidad de oro y le preguntó a Ricardo Castella si habían invitado a la también presentadora: "Quiero entrevistarla". El entusiasmos que mostraba el presentador de La Resistencia llevó al director del programa de Movistar a "concederle" ese deseo, aconsejándole que lo haga "aprovechando esto, me parece buen momento". Así, Broncano se vino arriba y la invitó. "¡Y que se traiga a la niña también!", exclamaba Ponce, pero al de Jaén no le convencía esto último, porque la pequeña "tendrá poderes...".