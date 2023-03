Así es el "renovado" Got Talent de Mediaset que contará con "jueces invitados"

El grupo de Fuencarral presenta la nueva edición del formato y que contará con un invitado conocido, en cada gala tras la marcha de Dani Martínez, siendo uno de ellos Fernando Tejero.

Got Talent: All Stars es casi ya una realidad para Telecinco. Se trata de la primera versión de campeones del formato, emitido en todo el mundo, que se produce fuera de Estados Unidos y, como no podía ser de otra manera, Santi Millán seguirá al frente. En cuanto al jurado, el programa de Mediaset ha seguido confiando en Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría. Quien no estará, tal y como él mismo anunció en redes sociales, será Dani Martínez, que será sustituido por "jueces invitados". En la primera gala, por ejemplo, será Fernando Tejero quien se siente a la mesa.

El director de Producción de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra, ha señalado en rueda de prensa que "el casting es excepcional. Todos son ganadores, finalistas o pases de oro (en sus respectivas ediciones) .Como dice Risto, son un poco los JJOO del talent". Por su parte, la CEO de Fremantle España, Nathalie García, ha asegurado que "la cadena nos pidió que fuesen concursantes top, top, top".

Un nuevo Got Talent, sin Dani Martínez

Santi Millán estará al frente del formato como veterano presentador y experto ya en la materia, mientras que al jurado, como miembros fijos, repiten Edurne, Risto y Paula. Ante la ausencia de Dani Martínez, Got Talent: All Stars contará con jueces invitados cada semana que asumirá en solitario la responsabilidad de elegir a uno de los dos clasificados de cada audición. El primero en abrir la veda será el actor Fernando Tejero, al que le seguirán Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y el youtuber TheGrefg.

Esta rotación del jurado puede interpretarse como un casting para futuras ediciones del programa de Telecinco. Sin embargo, los responsables del formato ha aclaro que no se trata de eso: "En el caso de TheGrefg, nos hace mucha ilusión que alguien como él esté en Got Talent. Y es bueno en un formato como este. A lo mejor la gente que le sigue no ve la tele, pero si se acercan a vernos...”, ha valorado positivamente Natahlie García.

¿Cómo será Got Talent: All Stars?

Got Talent: All Stars contará con seis programas de audiciones y una gran final, la cual se celebrará en un plató de 1.400 metros cuadrados, recreando un monumental teatro con platea, patio de butacas elevado y modernos palcos. Cada audición contará con 12 actuaciones de diferentes disciplinas artísticas, pero solo dos de ellas conseguirán pasar directamente a la final: una por Pase de Oro del juez invitado y la otra elegida por uno de los jueces entre las tres más votadas por el público del plató. En cada audición esta importante decisión recaerá sobre uno de ellos. Así, a la gran final pasarán 12 artistas, donde el jurado emitirá sus valoraciones pero será el público desde el plató quien decida con sus votos al ganador.