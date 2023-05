Antena 3 desenmascara a un popular youtuber ante una desconcertada Ana Obregón

'Mask Singer 3' revelaba este miércoles la identidad de otras dos máscaras, desvelando finalmente quién se escondía tras 'Tigre' y 'Esqueleto', personajes que acertaron las redes sociales.

Mask Singer 3 ofrecía este miércoles su tercera entrega. Una que, además, tuvo un poco de todo: el asombro por desenmascarar a alguien que los investigadores no imaginaban, pese a que en Twitter estaban dando en el clavo, y la emoción de Javi Calvo al ver que había acertado a uno de ellos. En la emisión de este miércoles, se desveló la identidad de Tigre y Esqueleto, quedando todavía en el concurso las máscaras de Ratita, Alienígenas, Gallo y Caballito de mar de esta primera tanda. En el primer enfrentamiento, el público escogería a Tigre, al que Mónica Naranjo había definido como "el padre de sus hijos". Lo sorprendente de esta revelación no fue sólo quién se escondía tras el disfraz sino la cara de Ana Obregón cuando se quitó la máscara em Antena 3.

Así, con toda la expectación creada con la identidad de Tigre, quien había conquistad a la cantante, al quitarse la máscara la reacción de sorpresa fue automática. El Rubius, conocido youtuber era quien se escondía bajo ella y las redes sociales habían dado en el clavo. Tras dos entregas, las pistas que había dejado eran que "en mi estilo no me gana absolutamente nadie. Tuve una aparición en el programa de Jimmy Kimmel. Un zumo de vez en cuando me viene fenomenal. Me sé todas las letras de las canciones de Britney Spears. Mi estrategia es constancia, trabajo y pasión. En muchas culturas creen que los tigres somos muy poderosos. Tengo fama de conquistador".

Twitter dio con la identidad de Tigre: El Rubius

Los investigadores habían dado nombres como el de Enrique Iglesias, Hovik Keuchkerian, Carlos Bardem, Omar Montes, Ricky Rubio, Luis Fonsi y Saúl Craviotto. Y finalmente, ninguno había acertado ya que se trataba de El Rubius, el nombre que sí habían barajado las redes. Rubén Doblas, que así se llama, mostró su asombro al haber escuchado nombres tan relevantes con los que le habían confundido: "Me ha gustado muchísimo estar aquí. Lo que mola de este programa es que hemos ido tapados, no podíamos hablar con el conductor, nadie sabía quién era, esa es la magia del programa".

Pero la identidad de Tigre no fue la única que sorprendió este miércoles, pues también se pudo conocer quién se escondía tras Esqueleto: "Si por algo me conocen es por ser un trotamundos: Londres, Dubai y Johannesburgo. Lo siguiente que tengo pendiente es verme con un viejo que no es mi padre. Mis padres son el ejemplo del amor verdadero. Soy el cráneo más rápido que te puedes encontrar. Pienso que al inframundo le falta una fiesta de vida por la derecha", fueron algunas de sus pistas, las cuales llevaron a Calvo a apostar por Feliciano López. "¡Javi, cab***!", gritó el tenista al desenmascararse, para después asegurar que "ha sido toda una experiencia, porque era imposible cuadrar las fechas, pero estaba deseando hacerlo".