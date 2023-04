Ana Rosa Quintana, en shock con la noticia que abre su programa de Telecinco

La presentadora de Mediaset no ha ocultado lo que pensaba sobre la liberación de los padres de ochos hijos maltratados, asegurando que es "impresionante": "Me ha dejado helada".

Después de una semana de vacaciones, en la que las cadenas han reajustado su programación para afrontar duros días de audiencia, todo ha vuelto a la normalidad este lunes. Así, los presentadores de los grandes programas retomaban su labor, poniéndose al frente de sus formatos. Un ejemplo lo hemos podido ver en Telecinco, donde Ana Rosa Quintana volvía a colocarse ante las cámaras para iniciar una mañana más El programa de Ana Rosa. Un regreso al matinal que ha estado marcado por una noticia que dejaba a la comunicadora en shock.

El matinal de Ana Rosa comenzaba puntual. A las 8:55 horas la presentadora de Mediaset recogía el testigo de Informativos Telecinco para dar así comienzo a El programa de Ana Rosa. Tras saludar a su compañera, la comunicadora comenzaba el matinal con su editorial haciendo un repaso por la actualidad política del país, centrándose en los últimos sondeos para las próximas elecciones generales. Pero la de Telecinco, más allá de su reflexión, no pudo ocultar su asombro ante una de las noticias de la semana.

Ana Rosa da impactada la noticia en Telecinco

"Y esta noticia me ha dejado helada", señalaba Ana Rosa Quintana antes de informar del suceso que la había sobrecogido. "Ya están en libertad los padres detenidos por maltratar a sus ocho hijos en su casa de Colmenar Viejo. Se les ha retirado cautelarmente la patria potestad de sus hijos de los que tienen una orden de alejamiento", explicaba la presentadora de Telecinco, dando paso a la reportera de El programa de Ana Rosa, Natalia Autrán, para que diese los últimos datos de este suceso desde la puerta de la vivienda familiar. Después de que la periodista devolviese la conexión, la de Mediaset volvió a dar su opinión.

Ana Rosa no dejaba de señalar lo asombroso de esa noticia, asegurando que "es impresionante porque fundamentalmente esta no era una familia que tuviera problemas económicos... Clase media, el padre médico...". Pero la presentadora de El programa de Ana Rosa no se quedaría ahí, ya que continuó expresando lo que sentía: "Es una cosa realmente ... Como alguien que se dedica a salvar vidas, puede acabar con la vida de sus hijos porque esto tendrá repercusiones cuando sean adultos lo que han vivido hasta ahora", zanjaba ante las cámaras del matinal de Telecinco que pasaba a presentar a sus colaboradores para arrancar la tertulia política del espacio.