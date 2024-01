Mercedes Milá pierde los papeles en TVE con José María García y le calla la boca

'Nadie sabe nada' emitió una nueva entrega, tardía porque fue tras el partido de Copa del Rey, y contó con el periodista como invitado, quien acabó desesperando a la presentadora.

Este jueves, TVE tuvo una noche de infarto. La 1 ofreció en abierto el partido de Copa del Rey que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Real Madrid, quedando los de Ancelotti eliminado del torneo del KO. Pero KO también se quedó Mercedes Milá con uno de sus invitados, que consiguió sacarla de sus casillas. Así, este 18 de enero, la entrega de No sé de qué me hablas se retrasó hasta las 00:20 horas, debido al encuentro. Un horario que hizo un poco de mella en el espacio de RTVE en cuanto a número de espectadores, con un 671.000 de media; mientras que la cuota de pantalla llegaba al doble dígito con un 11,2%.

Y qué mejor que hablar de fútbol en lo de Milá después de un partido. Por ello, la veterana presentadora y su compañera Inés Hernand contaron con la presencia del periodista José María García y la futbolista Vero Boquete como invitados. García se sentaría primero junto a la popular presentadora para darse a conocer ante el público joven que les acompañaba. Pero el invitado, lejos de hacer caso a las preguntas que le lanzaba Milá, acababa respondiendo lo que quería, alargándose más de la cuenta. "No estamos en la radio", le advertían, aunque él alegaba que ahora hacía "entretenimiento".

El desmadre de García, a quien Milá manda a callar

Y como si el fuese el conductor del espacio de La 1, tomó las riendas del programa, saltándose el guion, hablando de cosas que le interesaban a él. Así, por ejemplo, recordó sus propios récords de audiencias, aseguró que si entonces hubiera hablado de futbol femenino "no le habría escuchado ni el tato" y desveló el nombre de la invitada sorpresa antes de lo programado, provocando la desesperación de la presentadora: "¿Sabes lo que te digo? Que la que me voy a ir soy yo porque no me dejas trabajar. Me estás interrumpiendo toda la noche". Promesa que no cumplió y se quedó en el plató para dar paso a Boquete. Sin embargo, el periodista volvía a interrumpir y a la ventarse, haciendo que Milá le obligara a sentarse: "Que te calles o te doy una bofetada. Te puedes tirar dos horas hablando, cállate un poco anda", suplicó con una complicidad que permitió que él hasta le tirara agua en la cabeza.

Pese a todo este desmadre, Boquete logró entrar y sentarse en plató. Es más, hasta pudo contar algo sobre las desagradables situaciones vividas en la Selección: "Íbamos en condiciones en las que no podíamos competir. No nos han dejado medios, ni forma de desarrollarnos. Cuando nos han dado esto somos campeonas del mundo", subrayó. Y García, volvió a tomar las riendas de la conversación y pidió hablar de Rubiales, aunque también quiso que la futbolista contara lo que les ocurrió en Canadá. Y, fue a más, ya que el periodista señaló los problemas que tienen con la publicidad que "no está interesada en ellas". Temas que no eran los que estaban plasmados en la organización de Nadie sabe nada, por lo que Milá y Hernand hicieron esfuerzos titánicos para retomar los mandos continuamente.