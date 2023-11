Juan del Val destapa la "literatura infame" de la amnistía y sus dos propósitos

El colaborador de 'El Hormiguero' apunta que la amnistía "sólo tiene por objetivo que Sánchez siga en Moncloa y que Puigdemont vuelva, todo lo demás en una enorme mentira"

El sacrilegio de Pedro Sánchez se consuma. Este jueves será investido presidente del Gobierno gracias a los votos de los independentistas catalanes, los filoetarras de Bildu y compañía. Unos apoyos conseguidos a base de cesiones y de faltar a sus principios y valores, lo que lleva a nuestra democracia a una degradación nunca antes vista. El líder del PSOE ha llevado al extremo eso del todo vale por el simple interés personal. Al otro lado, Puigdemont se frota las manos y seguramente esté más que satisfecho con lo que ha sacado al necesitado Sánchez.

Uno de los colaboradores más críticos de la televisión con todo lo que está sucediendo con la amnistía está siendo Juan del Val. El periodista, cara habitual de las tertulias políticas y sociales de El Hormiguero, ha vuelto a cargar contra la polémica norma -una vez ya se ha registrado en el Congreso- y contra sus dos principales protagonistas.

Lo ha hecho destapando las excusas que utilizan unos y otros para justificar sus decisiones. Especialmente en este caso las de un Sánchez que, como todos sabemos, renegaba de la amnistía hasta que ha necesitado los votos de Junts. Otra mentira más. “Estoy absolutamente en contra pero es una ley muy eficaz porque consigue sus dos únicos propósitos: que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que Puigdemont vuelva sin cargos”, explica el colaborador, que a continuación carga contra esas explicaciones tanto de socialistas como de independentistas.

A partir de ahí todo lo demás es una literatura infame que te van a contar sobre la pacificación, la armonía y el entendimiento. Todo esto es una gran mentira. Lo que molesta es esta literatura

El marido de Nuria Roca no fue el único que atacó sin miramientos la ley de amnistía. Rubén Amón, periodista de Ondacero que también es habitual en esta tertulia del programa estrella del prime time de Antena 3, lo hizo utilizando la portada de El País, medio para el que trabajó cuatro años. Concretamente con el titular en el que se podía leer "Sánchez alumbra la amnistía": "Me parece una vergüenza y me desconcierta esta portada, que habla de alumbrar cuando aquí solo hay tinieblas".