Patxi López pierde los nervios con Alsina a cuenta del Tito Berni y Doñana

El portavoz socialista en el Congreso responde en tono faltón cuando le hablan de las cenas en el Ramsés o que el PSOE permite casas de veraneo junto a Doñana que consumen agua

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tenido una tensa entrevista con presentador de Más de Uno de Onda Cero, Carlos Alsina, a cuenta de temas que no han sentado muy bien al socialista como la exención del IBI de las confesiones religiosas, el agua en Doñana o las supuestas cenas de diputados socialistas en el restaurante Ramsés con miembros de la trama del caso Mediador con el ex diputado socialista Tito Berni.

El momento más tenso es cuando Carlos Alsina ha preguntado a Patxi López si se arrepiente de la frase de "¿qué más te da?" que le dijo a un periodista tras cuestionarle quiénes eran los quince diputados del PSOE que se reunieron con el Tito Berni en el Ramsés.

El portavoz asegura que se arrepiente de decir aquello, pero a continuación defiende: "le dije ¿qué más te da? porque era mentira, porque lo que se estaba publicando era una auténtica falacia, mentira". “Eso es como las leyes buenas que tienen efectos malos”, le contestan a Patxi López, que en un tono cabreado y un tanto matón señala que “yo no me reiría cuando hablo de la dignidad de muchas personas a las que se ha vapuleado por la puñetera cara”, pegando un golpe y haciéndose un sonido incómodo.

Doñana y las casas de veraneo

No ha sido el único tema que ha puesto nervioso a Patxi López. Sobre Doñana, Carlos Alsina le ha recordado las casas de veraneo en Matalascañas (Huelva) desde donde se consume mucha agua del acuífero de Doñana y donde muchos agricultores utilizan ese agua para cultivar, algo que ha molestado al portavoz del PSOE que ha dicho que “no vamos a tirar a nadie de donde vive”.

Carlos Alsina ha insistido es que esas casas son para veranear y que hagan un poco de autocrítica porque eso existe porque se permitió desde la Junta de Andalucía que gobernó el PSOE durante 36 años. Patxi López ha respondido en tono chulesco “¿Tú me ves que no he hecho autocrítica?” y “que estoy diciendo lo que he dicho, no lo que tú interpretas”.

Sobre que determinadas confesiones religiosas para dejar de pagar el impuesto de bienes inmuebles, Patxi López ha defendido que “esta medida fomenta la igualdad en un Estado aconfesional”, pero Carlos Alsina le ha pegado otro zasca al socialista recordando que “esta medida lo que refuerza es la confesionalidad, pues se está incentivando fiscalmente el rezar. Si yo tengo un edificio que lo dedico a pensar, tengo que pagar el IBI, pero si lo dedico a rezar, no tengo que pagar".