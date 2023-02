La confesión de Palomo Spain a Jesús Calleja con la que ataca a TVE

El modista español Palomo Spain aprovechó el programa de "Planeta Calleja" para mostrar su lado más cercano, haciendo una declaración muy dura sobre su paso por "Maestros de la Costura".

El diseñador de ropa y modista español Alejandro Gómez Palomo, más conocido como Palomo Spain, ha sido el último invitado de Planeta Calleja. La noche del miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega del show de Jesús Calleja en Laponia, en el que la nieve no fue la única protagonista de la aventura.

Durante el programa de Cuatro pudimos ver la cara más cercana del "celebrity", gracias a una entrevista que buscó encontrar a la persona que se esconde detrás de la cara del participante de Maestros de la costura. Y, precisamente sobre este tema fue sobre el que el diseñador dio una declaración más que impactante.

Una persona diferente al personaje de "Maestros de la Costura"

Jesús Calleja quiso echar un cable al modista durante la entrevista, quizás consciente de la imagen pública que se tiene de él tras su paso por el formato de TVE. Durante el capítulo, los espectadores pudieron disfrutar de un Palomo mucho más divertido y natural, incluso bromeando en varias ocasiones sobre el estilismo del presentador: "¿Ves, ya te estás volviendo divino de la muerte", decía con una sonrisa el cordobés. Una cercanía y buen rollo que se ha llegado a percibir, incluso, en las redes sociales por parte del presentador de Cuatro.

Calleja aprovechó esta buena conexión con su invitado para tocar un tema espinoso que no podía dejar atrás, el paso de Palomo Spain por Maestros de la Costura. El montañero destacó la gran diferencia que se estaba encontrando entre el personaje que había visto en televisión y el ser humano que estaba delante de él. "La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Lo que pasa es que he salido cinco años en un programa de televisión en el que tenía un papel y un peso… Todos los días sales montado en tacones, con veinte mil collares y te quedas con la imagen. Con esa idea de diseñador diva y soberbio, que en realidad no soy", se defendía Palomo con humildad.

El modista no quiso acabar su experiencia sin agradecer la labor de Calleja: "Me siento la persona más afortunada del mundo. Te tengo que agradecer que me has hayas llamado y que me hayas regalado esta experiencia. Y que también me hayas dado una plataforma para que la gente me conozca un poco mejor", expresaba.