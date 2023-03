Antena 3 recupera un histórico por sorpresa y las conjeturas no tardan en llegar

"'Boom!" regresa a la parrilla de la principal cadena de Atresmedia para las tardes de los fines de semana y la gente cree que es un ensayo para ver si Password encaja en esa franja.

Atresmedia tomó en octubre la decisión de apartar de la parrilla de Antena 3 a ¡Boom! para ubicar en esa franja a Sonsoles Ónega, su gran fichaje. Así, las tardes de la principal cadena del grupo de San Sebastián de los Reyes dejaba sin hueco al concurso de Juanra Bonet que tantas alegrías dio cuando competía con el Pasapalabra de Telecinco. De hecho, cuando el popular formato se trasladaba a Antena 3, con Roberto Leal al frente, el programa de las bombas tuvieron que adelantar su horario una hora, perdiendo así gran parte de su audiencia, que finalizó con su cancelación.

La "despedida" de ¡Boom! no coincidió, además, con el final de las emisiones, pues el concurso de Juanra Bonet dijo adiós de la noche a la mañana con muchas entregas aún grabadas, dejando, por tanto, una participación que no había acabado y que, por desgracia, no iba a tener continuidad. O eso parecía, porque Atresmedia ha reculado en su decisión y ha decidido abrir el cajón y airear esos programas que ya estaban listos a falta de una franja horaria.

Antena 3 recupera el "¡Boom!" de Juanra Bonet

Antena 3, tras cancelar ¡Boom! en favor de Y ahora Sonsoles, el canal ha seguido apostando por otros formatos de entretenimiento, llegando a recuperar algunos formatos que parecían desaparecidos del todo como Password, con Cristina Pedroche al frente, el cual no tiene fecha ni franja de estreno todavía. La cadena de Atresmedia, recurriendo a las redes sociales, ha anunciado la vuelta del concurso de Juanra Bonet cuando ya había dicho adiós. En esta ocasión se emitirá los fines de semana a las 20:00 horas.

🔥 A partir de ahora, @A3Boom va a llenar las tardes de los sábados y domingos de...



💣 ¡PURA ADRENALINA! 💣 https://t.co/aEQ69UenCf



⏳ ¿Preparados para la cuenta atrás? #A3Boom pic.twitter.com/S5YeX6iULn — antena 3 (@antena3com) March 14, 2023

Pero, ¿a qué se debe ahora esta recuperación? El concurso de Juanra Bonet competirá, por un lado con la última parte de Fiesta, en Telecinco, y por otro, con Plan de tarde, en TVE. Esto lleva a pensar que Antena 3 ha apostado por recuperar las entregas pendientes de ¡Boom! para evaluar la franja horaria y ver si es factible ubicar en la misma a Cristina Pedroche y Password.