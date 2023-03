Joselu y su dinero en el banco dejan en jaque a Broncano en La Resistencia

El jugador del Espanyol se ha enfrentado en "La Resistencia" a las cuestiones económicas y sentimentales del formato, asegurando que tiene más dinero que el presentador de Movistar.

Joselu, futbolista del Espanyol, ha sido el invitado de La Resistencia de este martes. El jugador ha ido a visitar a David Broncano en Movistar Plus para hablar de su trayectoria profesional, siendo consciente de lo que supone ir a este formato. El deportista, que milita actualmente en el club perico y es el máximo goleador de La Liga, tiene un pasado merengue, ya que estuvo jugando en el Real Madrid durante dos temporadas.

La entrevista empezaba con un público entregado, alabando al invitado, y con un Broncano recibiéndole con ovaciones. Esto hizo que Joselu declarase que es querido, pero que eso también depende mucho, por ejemplo, del campo al que va a jugar. La dinámica de La Resistencia puede ser diferente en cada una de sus emisiones, porque tanto presentador como invitado, puede "salirse" del guion y volver el formato de Movistar en un disloque. Lo que no cambia nunca son los regalos y las preguntas clásicas.

Joselu supera a Broncano en la pregunta del dinero

Broncano no puede dejar pasar una emisión de La Resistencia y que no haya recibido ningún regalo. Por ello, Joselu para ganarse a todo el mundo no solo aseguraba que llevaba regalo para el presentador de Movistar, sino que también había para los colaboradores y el público. Así, cada uno de los miembros del equipo se hacían con una camiseta del Espanyol personalizada. Después del regalo, el otro momento estelar del programa de Broncano llega con las preguntas clásicas: relaciones sexuales y dinero. Sobre este último asunto, el presentador recordó que cuando estuvo Gerard Piqué por el plató, contó que tenía más dinero que todo el Espanyol: "Visto lo visto con los gastos que tiene", señalaba el futbolista.

Hazle un Bizum a @JoseluMato9, que no te entra en la cartera, @DaniCarvajal92 pic.twitter.com/LEBjMceWn3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2023

Tras esto, el futbolista del Espanyol habló del dinero que tenía, pero sin decir una cifra exacta: ''Tengo más dinero que tú (Broncano) y menos que mi cuñado (Carvajal)'', confesaba Joselu. La respuesta de la otra pregunta, fue un poco más clara, asegurando que en el último mes la cifra de relaciones sexuales estaban entre 10 y 12 veces, teniendo en cuenta que sus hijos habían estado bastante malos.