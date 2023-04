Pelayo Díaz justifica su polémica con Stradivarius: "tira por tierra mi trabajo"

El influencer pidió el despido de una empleada de la marca de ropa que dijo en sus redes sociales que no le gustaba su look, y tras la oleada de críticas ha tenido que salir al paso

El influencer de moda, Pelayo Díaz, sigue protagonizando multitud de comentarios tras señalar con nombres y apellidos a una trabajadora de Stradivarius que había dicho que no le gustaba su estilo, compartiendo su perfil y añadiendo un mensaje en el que aseguraba que la chica "mañana estaría buscando trabajo", amenazando con despedirla de la empresa.

Tras la ola de críticas por amenazar a la chica, que trabaja de community manager en la marca de ropa Stradivarius, Pelayo Díaz se ha visto obligado a salir públicamente a justificar su actitud, en la que no parece muy arrepentido de su polémica acción.

El asesor de moda e influencer ha acudido al plató de Ya es mediodía en Telecinco para explicar su cuestionado comportamiento en redes sociales, pero como hemos dicho, Pelayo Díaz no ha reculado ni pedido perdón por sus amenazas, sino que se justifica en que la chica no actuó bien.

"Está bien que la chica tenga su opinión, pero que una persona que se dedique a lo mismo que yo, a las redes y a la moda, esparza odio de esta manera... No me ofendí porque diera su opinión y no pedí su cabeza como muchos dicen'', indica Pelayo Díaz en Telecinco ante su actitud. ''Si abres un diálogo de manera pública tienes que atenerte a las consecuencias'', subrayaba.