TVE, después de Morgade, suma otro fiasco que le obliga a cancelar otro programa

El ente público ha tomado una drástica decisión que afecta a Todos contra Uno, formato que se ha movido tres veces en la parrilla y que no ha terminado de encajar tras siete emisiones.

TVE ha tenido que tomar, otra vez, una decisión drástica. Tras decir adiós temporalmente tras una emisión al programa de Ana Morgade, Vamos a llevarnos bien, el ente público ha puesto final a otro formato. Todos contra 1, que presentaban Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez, ha sido cancelado tras cinco entregas en prime time y otras dos en access prime time en las que no ha conseguido encajar y convencer a la audiencia de La Uno. El concurso había sido reformulado esta misma semana para ocupar la franja "telonera" del horario estrella de la noche de los lunes y los martes.

Sin embargo, Todos contra 1 va a desaparecer de la parrilla. El concurso de Vázquez y Gómez ha dejado un balance de un 6,5% de share y una media de 655.000 espectadores en sus siete emisiones. Eso se traduce en un resultado muy por debajo de las expectativas que ha llevado a que TVE clausure antes de tiempo una de sus grandes bazas de entretenimiento para la temporada.

Otra cancelación en TVE

TVE no ha tirado la toalla fácilmente con Todos contra 1, pues han sido varias las estrategias las que han utilizado para reflotar el concurso de Vázquez y Gómez, que no terminaba de encontrar su hueco en la parrilla. Su estreno, además, ya dio muestras de que su recorrido no iba a ser fácil, pues aunque se quiso aprovechar el tirón del partido entre el Villarreal y el Real Madrid en Copa del Rey, no se consiguió ese efecto de arrastre. Los problemas fueron a más en las siguientes emisiones, sobre todo, después de la semana de parón por el Benidorm Fest, que terminó por sentenciar el formato.

RTVE no quiso darse por vencido tan pronto y quiso reanimarlo con un cambio de día, saltando así al prime time del jueves al martes. Pero también tocaría fondo con un 5% de 432.000 espectadores en el horario estelar de la programación. La última oportunidad llegaba esta misma semana con su paso al access, donde pese a que ha mejorado el seguimiento en espectadores, el rendimiento no ha sido suficiente para que la cadena pueda mantener en la parrilla esta apuesta de Zeppelin.