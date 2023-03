Vuelven los cantantes misteriosos a Antena 3, ya promociona "Mask Singer 3"

Antena 3 ha comenzado a promocionar la tercera edición de "Mask Singer". Tras casi dos años desde que se estrenara la segunda, la cadena ha emitido la primera promo de "Mask Singer 3".

Antena 3 sigue con la promoción de las nuevas temporadas de sus programas estrella. Primero fue "Tu cara me suena 10", que este viernes se estrenaba por todo lo alto con el 'Chanelazo' de Andrea Guasch; después vino la promo de "La Voz Kids 8", con la novedad de tener a Pablo López como jurado en las primeras galas, y por último la cadena ha comenzado con la promoción de "Mask Singer 3".

No era ningún secreto que Antena 3 ya tenía grabada la tercera temporada de "Mask Singer", ya que hace casi dos años desde que la cadena emitía la segunda temporada del concurso. No es ningún secreto tampoco que Fremantle trabaja ya en la producción de la cuarta temporada de "Mask Singer", porque Ana Obregón, quien estará como jurado en esta tercera temporada, confirmaba a principios de febrero que no formaría parte del jurado del concurso en la cuarta temporada.

Todavía no sabemos quienes serán los famosos que participarán en esta tercera temporada, pues Antena 3 se ha encargado de guardar bien ese secreto. Lo que si sabemos es que a los mandos del programa seguirá Arturo Valls, y que en el jurado volveremos a contar con Javier Calvo y Javier Ambrossi, a los que se unen Ana Obregón, nuevamente invitada tras su participación en la segunda temporada, y Mónica Naranjo, que sustituirá a José Mota.

"Mask Singer", una apuesta segura para el prime time

Desde su estreno en el 2020, "Mask Singer" se convirtió en uno de los espacios de más éxito de la cadena. La segunda temporada promedió una media de 1.749.000 espectadores y el 16,4% de share, una bajada importante respecto a la primera temporada, que superó los 2 millones de espectadores y logró el 23,6%, pero unos números difícilmente igualables por las cadenas rivales.

Por ello, no es de extrañar que Antena 3 siga confiando en el formato, hasta el punto de empezar a preparar la cuarta temporada sin haber estrenado la tercera y sin haber anunciado su fecha de estreno siquiera.