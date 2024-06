Susanna Griso sale airosa de un particular contratiempo en Espejo Público

La presentadora del matinal de Antena 3 se encontraba entrevistando a la actriz Isabel Ordaz, cuando la 'dinámica' de la misma se puso imposible y tuvo que recurrir a un método más fácil.

Un presentador de televisión, además de saber estar ante las cámaras, ha de contar con la capacidad necesaria para hacer frente a los imprevistos de la forma más natural posible. Y Susanna Griso ha demostrado que 'las cosas del directo' se pueden llevar de una manera muy sencilla, cercana y natural. En la emisión de este viernes, 14 de junio, Espejo Público ofrecía una nueva entrega en Antena 3 para cerrar la semana. El matinal de Atresmedia, además de repasar la actualidad política y social del panorama nacional e internacional, realiza entrevistas o reportajes interesantes para su audiencia.

En esta ocasión, el programa ha contado con una invitada de excepción: la actriz Isabel Ordaz, conocida por sus papeles en Aquí no hay quien viva, donde dio vida a la popular 'Hierbas', y en La que se avecina. La intérprete, sin embargo, ha visitado el programa en calidad de escritora para presentar su nuevo libro La vida en otra parte. La presentadora y la actriz se sentaban solas en el plató de Espejo Público para repasar los temas más importantes de su vida y de su libro. Y, para darle un toque distinto a la conversación, Griso lanzaba una propuesta que, al final, acabó regalando un divertido y cercano momento.

Susanna Griso entrevista con ayuda de una bolas

"Te propongo que repasemos las partes más importantes con estas bolas. A ver si soy capaz de abrirlas, que antes he ensayado y no...", ha advertido Susanna Griso como si hubiese intuido lo que estaba a punto de suceder. A pesar de que lo ha intentado con todas sus fuerzas, la presentadora de Espejo Público no ha sido capaz de abrir la primera bola para continuar con la entrevista. "Dios mío, me la habéis apretado", repetía una y otra vez mientras miraba a su equipo buscando ayuda. Pero Isabel Ordaz, paciente como pocas, ha tenido una idea en ese preciso momento, con la que abriría los ojos a la presentadora: "Esto son cosas del directo, así que rómpela", sugería la actriz.

#Audiencias I



Buenos días



🏆 @antena3com es la TV LÍDER del jueves (12,9%) y GANA todas las franjas desde la Mañana al Prime Time



📺 Continúa con LO+VISTO: @El_Hormiguero, @A3Noticias 1, @A3Noticias 2, @LaRuletaSuerte



🏆 @EspejoPublico, LÍDER en la Mañana



🏆… pic.twitter.com/N5FdNUuftG — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 14, 2024

Una idea que, de primeras, ha parecido que no gustaba a la presentadora, ya que le surgieron algunas dudas. "¿La rompo?", ha preguntado Susanna Griso, recibiendo el beneplácito de Isabel Ordaz: "Vamos a romperla". Como se trataba de una bola de cristal, la presentadora de Antena 3 ha tenido que alejarse y esconderse para que la acción no se viera en directo, además de que podía ser peligroso para los que estaban en plató. Así, la de Atresmedia ha lanzado la bola contra el suelo y ha llenado de cristales todo el espacio. "Lo mejor es siempre romperla", ha sentenciado la actriz, que no se ha inmutado ante el fallo del equipo de Espejo Público. Tampoco Susanna Griso, que ha puesto fin a este contratiempo de la manera más natural posible.