El tremendo enfado de Susanna Griso con la secretaria de Estado de Igualdad

Susanna Griso se ha mostrado muy molesta con Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad por unas declaraciones de la política.

El plató de "Espejo Público" ha vivido un momento de tensión durante la sección política del programa, cuando Susanna Griso se ha cogido un enfado tremendo al escuchar unas declaraciones de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, en las que hablaba sobre la "violencia política" que sufren las mujeres.

El programa acababa de tratar la polémica de la que tanto llevamos escuchando hablar los últimos días, las famosas medidas antiabortistas de Castilla y León, cuando la presentadora ha querido introducir un vídeo con unas palabras de Rodríguez: "Quiero que escuchéis a la secretaria de estado de Igualdad, la numero 2 de Irene Montero, que se quejaba de la violencia política contra las mujeres".

"Para el avance en más derechos hay que reconocer una cuestión evidente, y es la violencia política que estamos sufriendo todas las mujeres que estamos ahora mismo al frente de la pelea por estos derechos", esas eran las afirmaciones de Ángela Rodríguez, que tanto revuelo han causado en "Espejo Público".

La contundente respuesta de Susanna Griso a las palabras de Ángela Rodríguez

Tras escuchar las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, la presentadora no ha dudado en contestar de manera muy contundente: "Lo de esta señora... Lo de esta señora no tiene un pase. A mí me perdonaréis, pero violencia es la que sufre una mujer que sabe que su agresor sexual ha visto rebajada su pena y está en la calle. Eso es violencia".

Las declaraciones de Rodríguez abrieron un debate en la mesa de "Espejo Público" que lejos de calmar los ánimos los caldeó más, ya que varios colaboradores expresaron su descontento con dichas declaraciones, algo que aprovechó Susanna para terminar de manera dura sus declaraciones: "¡Dedícate a otra cosa chica! Porque, en fin, violencia, lo que tu entiendes por violencia política, la podemos sentir muchas periodistas en nuestras carnes. Esto forma parte yo creo de la vida, del circo en el que estamos metidos pero no es violencia".