El 'Chanelazo' de Andrea Guasch triunfa en el arranque de "Tu cara me suena 10"

"Tu cara me suena" volvió a Antena 3 anoche estrenando su temporada 10, que la cadena promocionaba como el mayor espectáculo de la televisión y que, en su primer programa, no decepcionó.

"Tu cara me suena" estrenó por todo lo alto su décima temporada en la noche del viernes. Llevaba una semana Antena 3 anunciando el estreno de "el mayor espectáculo de la televisión" y la realidad es que el show que nos dieron los nueve concursantes no decepcionó.

El concurso comenzaba con un desfile en los alrededores del plató en el que pudimos disfrutar de pirotecnia, batucadas, bailarines y cuatro grandes carrozas donde iban montados exganadores y exconcursantes de "Tu cara me suena" como Angy Fernández, María Villalón, Jorge González, Falete, Monaguillo o Eva Soriano.

Todos ellos fueron recibidos por Manel Fuentes, presentador del programa, y una vez llegaron al plató, interpretaron junto a los nueve concursantes de esta edición la canción "Madre Tierra (Oye)" de Chayanne.

El 'Chanelazo' de Andrea Guasch conquista la primera gala

Los nueve concursantes nos regalaron actuaciones de muchísimo nivel. Miriam Rodríguez inauguró la temporada imitando a Camila Cabello y su canción 'Bam Bam', una actuación que fue muy aplaudida por el jurado. Después Susi Caramelo se encargó de poner un poco de humor a la gala con su imitación de la viralizada canción 'Mi bebito fiu fiu' de Tefi C, aquella canción que se hacía famosa por referirse a los mensajes que intercambió el expresidente peruano Martín Vizcarra y su amante.

Alfred García tuvo la oportunidad de lucirse con 'Fix You' de ColdPlay, y después llegaba una actuación muy esperada, la de Anne Igartiburu. La que fuera presentadora de las campanadas en TVE hasta el pasado año se desmelenó con la versión de Thalia de la canción 'A quien le importa'. Una actuación aplaudida por los jueces por la predisposición de Anne a pasárselo bien. "Jamás me podía imaginar verte aquí. Tú con tu 'Corazón' siempre abierto de par en par, hablando como Dios manda, y ahora aquí haciendo el gamberro, que lo vas a tener que hacer pero bien. Te he visto cortada, pero luego te has soltado" le decía Lolita tras la actuación.

Le siguieron Agustín Jiménez con su imitación a Chimbala y su canción 'Feliz' y Josie, que encandiló a los jueces imitando a Julio Iglesias y su 'Quijote'. Por último actuaron Jadel, Merche y Andrea Guasch. El primero protagonizó el primer 'cambio de sexo' de la temporada transformándose en Nathy Peluso para cantar 'Vivir así es morir de amor'; Merche rindió homenaje a Olivia Newton John con 'Hopelessly Devote to You' y Andrea Guasch se llevó la mejor puntuación de la noche gracias a su imitación de Chanel y su 'SloMo'.

Guasch se marcó un 'Chanelazo' y hizo una actuación que como bien dijo Carlo Latre "¡es una de las grandes imitaciones de la historia de Tu cara me suena!". La actriz obtuvo los cuatro 12 de los jueces y el 12 también del público, consiguiendo alzarse como la vencedora de la primera gala y colocándose como una de las grandes favoritas de la temporada.