Iñaki López y Cristina Pardo se enfrentan a una imprevista despedida en La Sexta

La meteoróloga Isabel Zubiaurre se despedía este miércoles de los presentadores de "Más vale tarde" entre lágrimas, diciendo así adiós a La Sexta después de su regreso a la cadena en 2018.

Decir adiós nunca es fácil y si, encima, es por sorpresa, la cosa se complica. Eso mismo les has pasado este miércoles a Iñaki López y Cristina Pardo, así como al equipo al completo de Más vale tarde, audiencia incluida, que han tenido que despedirse de una compañera, sufriendo así el programa de La Sexta, una baja inesperada. Todo ocurría después de tratar los temas de actualidad, y como no, el de Ana Obregón.

Además de otras cuestiones, como siempre, Más vale tarde hacía hueco en su escaleta a otros temas como la nutrición o la meteorología. Cuando Isabel Zubiaurre acaba la sección del tiempo, llegaba un momento que nadie se esperaba: la meteoróloga se despedía de Iñaki López y Cristina Pardo, ya que era su último día en el formato y en La Sexta. "Isabel, hoy te tenemos que decir adiós", empezaba a señalar el presentador.

Una despedida en La Sexta

Iñaki López, tras acabar Isabel su sección, mencionaba que tenían que decirle adiós. "Hoy te despides de Más Vale Tarde y nos da mucha pena", señalaba, mientras que la meteoróloga dejaba caer que no se quería emocionar. Algo que no serviría para nada, pues acabaría rota en lágrimas al emocionarse con la sorpresa que le tenían preparada en La Sexta. "No sabía que me ibais a hacer esto, es mi último día. Os voy a matar", decía Isabel y Cristina Pardo atinaba a desearle suerte: "es lo más importante y que seas muy feliz". Aunque se mostró un poco reticente, Isabel Zubiaurre tomó la palabra: "Ha sido un placer. Me lo he pasado muy muy bien en Más vale tarde, espero que la gente también. Ay me vais a hacer llorar".

Primera vez que lloro en mis 10 años en TV. Me he emocionado con la sorpresa.



Gracias a toda la gente de @laSextaTV. Ha sido mi casa muchos años. Hemos jugado muchísimo y ha sido un Máster de comunicación. Llevaré siempre el verde en el corazón 💚



Ahora… ¡a seguir jugando! https://t.co/4Vk1mkz4M4 — Isabel Zubiaurre (@ZubiaurreTV) March 29, 2023

Sin embargo, Cristina Pardo no la dejó y empezó a replicarle, asegurándole que era para bien, dándole un abrazo. Pero la meteoróloga reaccionaria poco después a esta despedida, ya más calmada, en sus propias redes: "Primera vez que lloro en mis 10 años en TV. Me he emocionado con la sorpresa. Gracias a toda la gente de La Sexta. Ha sido mi casa muchos años. Hemos jugado muchísimo y ha sido un Máster de comunicación. Llevaré siempre el verde en el corazón. Ahora ¡a seguir jugando!". Isabel comenzó en la cadena secundaria de Atresmedia en el equipo de meteorólogos en 2015, aunque dos años después pasaría a TVE. Sería en 2018 cuando regresase a La Sexta, donde desde entonces se ha encargado de presentar Estación laSexta, así como de colaborar en Más vale tarde y Al rojo vivo o en Zapeando.