Un comensal de 'First Dates' desmonta el tinglado de Cuatro: "Son todos actores"

Un soltero del 'dating show' de Mediaset reveló en el podcast 'Bajo el foco' que hay un tema del programa del que no se puede hablar y que, además, está prohibido por contrato.

El detrás de las cámaras de algunos programas es lo que a muchos llamas la atención. ¿Qué pasa cuando no se está grabando? ¿Cómo preparan una producción? Eso es lo que muchos piensan de formatos como First Dates, cuyos momentos previos a la grabación esconden secretos. Hasta que ha llegado Juan. Este exconcursante del dating de Cuatro, que se fue sin segunda cita, todo hay que decirlo, ha recurrido a un podcast para quejarse de la dirección del programa de Mediaset y revelar algún que otro secretillo, además de asegurar que n cumplieron con todo lo que habían prometido.

El funcionamiento del programa que presenta Carlos Sobera no esconde ningún misterio, a simple vista se puede ver que es bastante sencillo: dos personas con ganas de encontrar el amor acuden a una cita a ciegas tras cumplimentar unos formularios en los que el espacio se basa para hacer los emparejamientos. Cada una de ellas recibe 100 euros y el precio total de la cena son 30 euros. Si un concursante viene de una ciudad o pueblo lejano al lugar de grabación, el programa les proporciona alojamiento y transporte para que puedan participar sin coste alguno. Sin embargo, parece que todas estas condiciones no se cumplieron con el citado exconcursante.

Sale a la luz un secreto de 'First Dates'

"Me prometieron alojamiento en un hotel, pero no me lo dieron. Lo que se inventa esta gente", comentó Juan en el pódcast Bajo el foco, en la popular red social de Tik Tok. Por tanto, todo apunta a que este se quedó sin su noche de hotel. No obstante, esto puede deberse a múltiples factores como que las grabaciones terminasen antes de lo previsto y no fuera necesaria esa estancia. Y es que, la cita de Juan fue "a las 10 de la mañana". Pero su confesión no se quedaría solo en eso, ya que el soltero se vino arriba e hizo algunas revelaciones importantes sobre el programa: "Son todos actores que ni siquiera hablan. Todo el mundo me escuchaba, estaban todos en silencio. De hecho, había un micrófono en mi servilleta escondido", narró en el podcast. A esto, añadió que no había guion y que había una norma obligatoria: no hablar de marcas.





El restaurante está preparado para que los comensales se sientan relajados y puedan disfrutar de sus citas, pese a que hay 26 cámaras robotizadas y 8 cámaras fijas integradas en la decoración. Esto ayuda a que los solteros no se sientan intimidados por su presencia y puedan centrarse en conocer a la persona que les acaban de presentar. Sobre esto, Juan aseguró que conoció a su cita cuando apareció por la puerta del restaurante, un momento que se ve por televisión y que deja ver que su primera impresión es auténtica. Además, el personal del programa, formado por Sobera como presentador y con la compañía de Matías Roure, las gemelas Marisa y Cristina Zapata y Laura Boado, está pendiente de todos los detalles para que los solteros tengan la mejor atención en sus citas.