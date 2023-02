Blanca Paloma conquista Portugal mientras Loreen amenaza con ganar Eurovisión

La representante española presenta su tema Eaea en el Festival da Canção y la ganadora de Eurovisión 2012 asombra en el Melfest de Suecia y se coloca como la favorita de las apuestas

La representante española en Eurovisión, Blanca Paloma, continúa con su gira para darse a conocer en el panorama europeo, y hacía parada en el Festival da Canção, donde se escoge al representante portugués para Eurovisión. La ilicitana ha interpretado una versión acústica de su canción Eaea.

Blanca Paloma optó por un imponente manto blanco con bordados como vestimenta y no iba acompañada de sus coristas, que sí estarán con ella en Liverpool. La interpretación de Blanca Paloma en acústico no es casual. La artista aseguró que no quería quemar la canción antes de Eurovisión para generar en el festival el máximo impacto posible.

Y mientras Blanca Paloma hace carrera, le ha salido una dura rival: Loreen, que ya ganó Eurovisión en 2012. Loreen se ha convertido en finalista del Melodifestivalen -o Melfest- de Suecia, con la canción que recibe el nombre de Tattoo, y muchos la sitúan como favorita para volver a ganar Eurovisión si es la representante de su país.

Por cierto, Loreen sufrió el boicot de un espontáneo que saltó al escenario con un cartel cuando estaba actuando. Aunque el incidente duró sólo unos segundos, la actuación de Tattoo quedó deslucida porque el realizador mostró un plano general para no darle más protagonismo al espontáneo. Loreen repitió su actuación y está clasificada para la final de Suecia, esperando volver a Eurovisión y ser la rival más difícil de Blanca Paloma.