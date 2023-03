El penúltimo cabreo de Carlos Boyero: "¿Pero dónde está el buen cine?"

El crítico cinematográfico la toma, en su colaboración semanal con "La Ventana", con los criterios que sigue la Academia de los Oscar para otorgar los premios que concederá este domingo.

Quedan pocas horas para que los aficionados al cine giren sus cabezas hacia Hollywood. En la noche de este domingo, madrugada del lunes en España, la Academia estadounidense hará públicas sus elecciones en la que destacarán lo mejor del celuloide a nivel planetario. Ayer, Carlos Boyero cumplió con su colaboración semanal en La Ventana, el programa que dirige Carles Francino en la Cadena SER, y, como es lógico, fue cuestionado sobre la entrega de premios más popular del mundo.

Y la crítica, claro, no se ha hecho esperar. En principio, Boyero duda de los criterios por los que se rige últimamente la Academia. En su opinión, y a partir de la pandemia, "el Oscar de repente se hace transexual, se hace inclusivo, tolerante... Lo que pegue en cada época, pero no premian al buen cine. Acabas diciendo: ¿pero dónde está el buen cine?", lamenta el crítico salmantino.

En los micrófonos de la SER, Boyero ha admitido que hace tres años que no se emociona realmente viendo una película y no duda en cargar contra alguna de las películas favoritas para hacerse con un mayor número de estatuillas en la ceremonia del domingo.

"Ni le veo la gracia, ni la inteligencia"

Por ejemplo, Todo a la vez en todas partes, gran favorita con 11 nominaciones. El veterano crítico anima al público, "intenten verla", porque él lo ha pasado bastante mal haciéndolo. "La he visto en cuatro tiradas y al final estoy igual que al principio, pasmado. Porque no comprendo absolutamente nada, ni veo la gracia, ni la inteligencia", asegura.

En su línea, Boyero también tiene para La belleza y el dolor, nominada a Mejor Largometraje Documental en los Oscar y que hoy llega a las pantallas españolas. "Lo que cuenta es tremendo. Es una señora con una vida muy marcada por un padre maltratador y un chulo que casi la deja ciega de una paliza", asegura el crítico, que también reconoce que su director, Nan Goldin, no le "cae bien". "No me gusta ni cómo habla, ni cómo cuenta las cosas", confiesa Boyero.