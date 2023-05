La negativa de Sonsoles Ónega a leer lo que dijo un aficionado sobre Alcaraz

Sonsoles Ónega ha protagonizado un curioso momento en su programa "Y ahora Sonsoles" al negarse a leer las palabras que un aficionado del Masters 1000 de Roma le propinaba al tenista español Carlos Alcaraz. Ha sucedido cuando la presentadora daba la introducción a una pieza en la que se podía ver el momento en que ha sucedido el insulto hacia Alcaraz.

When it's your first time at a tournament 😄@carlosalcaraz #IBI23 pic.twitter.com/1yM16svZna