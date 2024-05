La sustituta de Edurne en 'Got Talent' de Telecinco amenaza a Pablo Motos

Una de las tertulianas de 'El Hormiguero' dará el salto a Mediaset para sentarse junto a Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría para la nueva temporada del talent show.

Nadie vio venir esta jugada. Telecinco tenía que cubrir el hueco que dejaba Edurne en Got talent, después de que la cantante anunciase que se centraría en su carrera musical exclusivamente. Ahora, el concurso de Mediaset ha recurrido a la competencia para llenar ese vacío. Concretamente ha 'hecho' el casting en El Hormiguero de Pablo Motos, fichando a una de sus tertulianas: Tamara Falcó. Así, la marquesa de Griñón "se une al equipo de jueces formado por Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría. El concurso, que contará de nuevo con Santi Millán como maestro de ceremonias, se encuentra actualmente ultimando la producción de su fase de Audiciones y completando el proceso de casting", anuncia el grupo en un comunicado.

Hace ya dos meses que Edurne anunciaba a través de Instagram que dejaría el programa en el que ha estado durante muchos años: "Os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", publicó para, acto seguido, explicar el motivo de su marcha. En ese momento, se abrió una incógnita: ¿Quién la sustituiría? Y, todo hay que decirlo, el nombre de Tamara no estaba en la quiniela de nadie.

Tamara Falcó, nuevo jurado de 'Got talent'

La hija de Isabel Preysler ha demostrado en más de una ocasión que se atreve con todo. Por ello, no ha dudado en decir que sí a esta propuesta de Telecinco que tiene diferentes implicaciones para ella: se va a estrenar como miembro del jurado de un concurso de televisión, aunque ella ha hecho algún que otro pinito en la pequeña pantalla. Además de su labor en Antena 3 junto a Motos, la marquesa ha ejercido como concursante de MasterChef Celebrity, que además ganó. Pero ahora ejercerá como jurado en un concurso de talento, algo que nunca había hecho. Esto permitirá ver una nueva faceta de ella desconocida hasta ahora.

✨️ Tamara Falcó se suma al jurado de la nueva edición de @GotTalentES 🙌 Se une al equipo formado por @ristomejide, @flofdezz y Paula Echevarría pic.twitter.com/eDqogqSpBt — Mediaset España (@mediasetcom) May 16, 2024

Pese a que todo esto suena muy bien, es inevitable pensar en si Tamara seguirá o no formando parte del programa de Atresmedia. El hecho de que el concurso de talentos se emita en Telecinco y El Hormiguero en Antena 3, podría imposibilitar que compagine ambos programas. Aunque ha habido excepciones de colaboradores que han estado en varios programas al mismo tiempo aunque hayan sido de diferentes cadenas o plataformas; como Pilar Rubio, que ha llevado a cabo proyectos para RTVE o para plataformas mientras ha mantenido su trabajo con Pablo Motos. Pero tratándose de Telecinco y Antena 3, resulta un poco más complicado pensar que la marquesa de Griñón pueda mantener sus dos trabajos televisivos. Por ahora, desde Atresmedia no han reaccionado al respecto del inesperado movimiento que ha hecho una de sus colaboradoras estrella.