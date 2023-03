Risto confiesa en Herrera en COPE el secreto que guardaba desde los 18 años

El presentador recordó el momento en el que, con la mayoría de edad recién cumplida, decidió cambiarse el nombre y optar por la traducción al finlandés del original, que era Ricardo.

Risto Mejide ha sido uno de los protagonistas de Herrera en COPE, el programa que presenta y dirige cada mañana Carlos Herrera en los micrófonos de la emisora de la Conferencia Episcopal. Con la excusa de la presentación de su último libro, 16 notas, Alberto Herrera, colaborador e hijo del presentador, ha entrevistado al conductor de Todo es mentira. La novela "es una historia contada de Do a Mi, un libro que va mucho más allá de la vida de Johann Sebastian Bach".

Herrera estuvo hablando sobre las dos grandes pasiones de Risto, el ajedrez y la música clásica. "La gran pasión de Risto Mejide fue el ajedrez. Era un niño fuera de lo común, algunos lo tildarían de raro, yo creo que adelantado a su tiempo es una forma distinta de verla. Lo primero que hacían llegar a casa era comprobar el buzón y mirar los tres o cuatro tableros que tenía dispuestos por la zona", ha contado.

"En cada tablero una partida y por cada tablero cartas de ida y vuelta. Risto jugó durante años al ajedrez por correspondencia con jugadores de todo el mundo, de todas las edades. Este junto a la lectura y la música clásica fue su refugio, un refugio perfecto para quien ya veía el mundo con ojos algo más provectos", prosiguió relatando.

En el transcurso de la entrevista, Alberto Herrera se interesó por el origen del nombre de Risto. "Ricardo es Risto en finlandés, o sea, Risto significa Ricardo en finlandés", dijo y así comenzó a explicarlo el publicista, escritor y presentador. "Así es y por eso me lo puse en el Registro Civil y por eso me lo cambié incluso en el DNI. Me cambio de nombre un poco por romper con los muertos".

Demasiados "Ricardos" en su familia

Y Risto Mejide explicó por qué llevó a cabo ese cambio de nombre y recordó que lo hizo nada más cumplir los 18 años de edad. "A mí la tradición me importa, pero no me condiciona y yo llevaba nueve generaciones, yo soy el noveno Ricardo. 9 generaciones de "Ricardos" me pesaban mucho. Habrá gente pensará que tontería, es posible que sea una tontería, pero creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca. Y todavía no me dedicaba a la publicidad, estoy hablando con 18 años cumplidos", comentó el conductor de Todo es mentira.