Emma García protagoniza un pique con otro compañero de Telecinco y le amenaza

La presentadora acudió a otro programa de la casa para promocionar la nueva etapa de "Fiesta" y terminó lanzando una advertencia a un mítico presentador.

En los últimos meses se ha convertido en costumbre ver como Telecinco apuesta por renovar sus reputados programas para intentar encontrar la fórmula que le otorgue una mejoría más que necesaria en sus audiencias. Lo hizo hace un par de semanas con "Socialité", con un cambio muy notorio y que no terminó convenciendo a la audiencia, tal y como se pudo ver en redes sociales, y lo vuelve a hacer este fin de semana con otro programa.

Se trata, ni más ni menos, que del programa "Fiesta", que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco. Será a partir de este mismo sábado cuando "Fiesta" estrene muchas novedades entre las que encontraremos un renovado plató, nuevas secciones y muchas nuevas caras, y para promocionar todas estas novedades, Emma García se ha pasado por otro programa de Telecinco.

La presentadora aprovechaba este viernes para visitar el programa "Vamos a ver" y promocionar todas las novedades de su "Fiesta" allí. Pero durante esa promoción tuvo un pequeño confrontamiento con Joaquín Prat, el presentador de "Vamos a ver", e incluso terminó dejándole una advertencia a Joaquín con recado para Telecinco incluido.

Porque a pesar de llevar mucho tiempo en "Fiesta", Emma García sigue teniendo las mismas ganas que al principio, y eso que "son cinco años y, al final, te adaptas más a contracorriente". Porque tal y como explicaba Prat, en "Fiesta" no solo trabajan los fines de semana, también los festivos, algo que el presentador de Telecinco sabe porque "el otro día vi el programa".

El pique entre Emma García y Joaquín Prat

Esta afirmación no gustó mucho a Emma, que se dio cuenta de que Joaquín no era uno de los habituales seguidores de su programa: "Ah, ¿que no lo habías visto? Y me lo dices con sorna. Te digo una cosa, eh, Joaquín, la vida cambia de un momento para otro". Algo que Prat suscribía haciendo un importante apunte: "Y más en esta cadena, para qué te voy a contar".

Aún así, Emma quiso seguir advirtiendo a su compañero de cadena: "Y te digo otra cosa: el karma existe, ten cuidadito". A pesar de este pique que ambos mantuvieron hasta la despedida de la presentadora, se notó la complicidad: "A partir de mañana, el mismo "Fiesta" pero en una casa renovadísima, un fiestón, con la salvedad de que mañana y pasado es desde las cinco de la tarde hasta las ocho". Una despedida que terminaba con un apunte de Emma García: "A partir del próximo fin de semana de cuatro a nueve... Que me dejes de vacilar he dicho, que la vida es muy larga".