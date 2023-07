Alsina hiela a Sánchez: dos escaños más para Feijóo y advertencia al Rey Felipe

Ocurría en su monólogo matinal en Onda Cero de este martes 25, pero ya se sabe que Twitter muchas veces ‘rescata’ el protagonismo y ahora las palabras del locutor corren como la pólvora.

Carlos Alsina se resiste a marcharse de vacaciones y sigue al frente de su matinal en Onda Cero, Más de uno. El periodista madrileño es verdad que cede el tramo más lúdico del programa a Begoña Gómez de la Fuente pero estos día dedica su tiempo a analizar e informar de los posibles pactos y alianzas postelectorles de Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) para formar Gobierno.

Con la premisa de que el vencedor de las elecciones lo tiene casi imposible, Alsina sí abría una ventana a la esperanza para los populares que, tal y como ha comprobado ESdiario, comienza a hacerse viral en las redes y pasa porque Sánchez “no pueda obrar su milagro”.

Concretamente, el de la radio de Atresmedia contaba que en el PP están como si les hubiera atropellado un tranvía salta a la vista. Y que tratan de que España no olvide que quien tiene 136 escaños, más que nadie, es Feijóo, también. De todo lo que expuso ayer el ganador-derrotado quizá lo más inesperado es que Sánchez y él han hablado. Bueno, hablado… de aquella manera. Un whatsapp. Que le hizo llegar Sánchez. Y dices, será para felicitarle por la victoria, que es una tradición. Pues va a ser que no. Sánchez no felicita. Salvo a los propios. Y a Emiliano García Page tardó casi un día, acuérdese”.

“¿Qué querrá Sánchez? Del presidente todo el mundo espera siempre que salga por donde nadie calculaba, pero en esta ocasión no parece que haya muchas opciones. O pasa por el aro del independentismo vasco y catalán o no hay investidura posible”, decía Alsina.

Y proseguía el de Más de uno: “La de Feijóo es aún más improbable porque no tiene ni aro. En las cuentas mágicas del PP les sale que si lograran que el PNV, Coalición Canaria, VOX y la Unión del Pueblo Navarro votaran que sí, Feijoo sería presidente. Después de sus contactos de ayer sólo tiene un sí, el de Unión del Pueblo Navarro. Donde había 136 del PP ahora hay 137. Sólo le faltan 39. Ni Tom Cruise. Y el PNV ya ha levantado el cordón y no quiere ni escuchar lo que tenga que decirle el partido que más apoyo ha recibido de los ciudadanos. Muy dialogante el PNV, pero sólo para investir a Sánchez con Bildu y el resto de la familia. Ortúzar se lo comunicó a Feijóo anoche”.

Alsina, los dos escaños y el Rey Felipe

Pero la traca final, la que más comentan ahora las redes, llegaba con las cuentas que le pueden dar dos votos más al PP gracias al escrutinio del voto de los españoles residentes en el exterior:

“Que Feijóo sea capaz de armar una investidura hoy no le ve, en realidad, nadie. Ni siquiera si el voto del exterior le diera un escaño o dos más en Madrid o en Gerona, donde han quedado a 360 votos de lograrlo. En rigor, la esperanza del PP no es que Feijóo obre el milagro, sino que Sánchez sea incapaz de obrar el suyo y acabe habiendo elecciones de nuevo”.

📻 Monólogo de Alsina:



💬 "Sánchez confía en que Feijóo se cueza en su propia salsa: a medida que su investidura vaya siendo cada vez más remota, crecerá el malestar interno y las dudas sobre su liderazgo"https://t.co/iB1RaN40EB — Más De Uno (@MasDeUno) July 25, 2023

Y, con su habitual ironía, lanzaba una advertencia al Rey Felipe VI y en realidad a todos los españoles:

“Este año el día de Nochebuena cae en domingo y las fechas van a estar por ahí. ¿Se imagina con elecciones en Nochebuena, en la noche más familiar siguiendo el escrutinio electoral? Y el Rey parado ahí en La Zarzuela esperando a ver qué dice”.