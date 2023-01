La SER, un polvorín: los ‘chicos de Barroso’ ponen en pie de guerra la redacción

Los veteranos creen que la emisora puede perder el liderazgo por primera vez en décadas. Reina el mal ambiente entre sueldos congelados, recortes de gasto y politización de la programación

La cadena SER vive momentos complicados internamente. Ya se pudo ver hace unos días en la despedida del veterano redactor de Internacional Álvaro Zamarreño tras 18 años en la casa. En su despedida tuitera habló de su “sueldo de mierda”, de nula proyección profesional y de “censura” por “barrigas” de esas que no dejan ver los pies.

Zamarreño no es más que una gota en un océano de descontento, según confirman a ESdiario fuentes internas de la emisora que narran una situación de descontento generalizado, especialmente en la redacción, que se traduce en bajos sueldos, recorte de gastos y una errática dirección. Todo eso se traslada a una bajada preocupante en la audiencia. “Es posible que este año la SER pierda el liderazgo por primera vez en 30 años”, avisan esas mismas fuentes.

Todo empezó, explican, con el desembarco de Miguel Barroso y “sus chicos”. Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación con Rodríguez Zapatero, llegó al consejo de administración de Prisa en 2021 en representación de Amber Capital, principal accionista del grupo. Nombró entonces a Fran Llorente, ex de TVE, como jefe de los proyectos televisivos. Y fichó también a Pepa Bueno como directora de El País.

En lo que respecta a la SER, Barroso llevó a la exdirectora del Huffington Post y ex subdirectora de El País, Montserrat Dominguez, a la que nombró directora de contenidos. Ella encabeza el grupo de la discordia, que incluye también a Guillermo Rodríguez, director de Informativos y ex subdirector del Huffington Post. “A Guillermo lo trajo del Huffington Montse Dominguez. Es un hombre que cobra un pastón y que no está preparado para ese cargo, que no ha hecho una rueda de prensa en su vida”, lo definen esas fuentes.

También forman parte de ese grupo de la discordia, entre otros, el gerente de la emisora, Ignacio Soto, y Sira Fernández, directora de Antena y Programas, de la que afirman categóricamente que “no tiene preparación académica” y “ni siquiera se sabe la parrilla de programas de la SER”.

La situación ha llegado a un punto en el que en la práctica “no hay dirección, cada programa hace la guerra por su cuenta”, y la redacción está “hasta las narices”.

Barceló y José Luis Sastre, capítulo aparte

Las críticas internas alcanzan a Angels Barceló y a su mano derecha en Hoy por Hoy, José Luis Sastre. Y es que, aunque el programa se mantiene líder, hay un claro declive. En la franja de 7 a 9 de la mañana “que es la potente informativamente hablando, se han visto superados ya por Carlos Herrera. Hemos perdido 71.000 oyentes”, denuncian.

Según explican, José Luis Sastre, subdirector de Hoy por Hoy, es el “responsable” de esa franja horaria y es al que acusan de haberse vendido al sanchismo de una manera descarada. “Hay gente que siendo progresista está hasta las narices de Barceló por cosas como su obsesión con Ayuso, por cómo elude hablar de Ximo Puig y los casos de corrupción que le salpican”, aseguran.

▶️ ESPAÑA | Ángels Barceló “compra bulos” y tacha a Ayuso de “peligro para la democracia”https://t.co/Od7s00JoBb — ESdiario (@ESdiario_com) November 15, 2022

No obstante, en un ambiente de recorte de gastos -“se han dejado de pagar dietas en los desplazamientos”- y ausencia de subida de sueldos incluso para los más bajos de la redacción, es precisamente el de Barceló uno de los pocos programas que se salva de la quema, a juicio de las fuentes consultadas por ESdiario.

“Durante la invasión de Ucrania no ha habido un enviado especial de la SER de forma continua, solo en momentos puntuales. Tampoco en el volcán de La Palma”, afirman a modo de ejemplo para explicar los recortes “inimaginables tiempo atrás” que está sufriendo la emisora. Eso contrasta, aseguran, con el hecho de que se prepara un especial de Hoy por Hoy para el día del aniversario de la invasión rusa de Ucrania con Ángels Barceló en directo desde Kiev. “Solo se vive para Barceló, Aimar Bretos y Carles Francino. Todo lo demás está abandonado”, dicen.

Vivendi al acecho

Según estas mismas fuentes, todo este proceso obedece a un plan que va a desembocar en la venta del grupo Prisa a Vivendi. Barroso “acabó con la PRISA felipista y polanquista y ha construido la PRISA sanchista”, afirman las mismas fuentes.

A su juicio, Amber Capital quiere vender, pero en Moncloa no admitirían perder el control editorial que mantienen sobre el grupo. No hay problema, añaden, porque “Vivendi, a pesar de ser un grupo italiano de derechas, viene a buscar negocio y ha asumido la línea editorial”. Lo que está pasando en la SER y en PRISA, "nunca lo habría consentido Jesús Polanco", concluyen.