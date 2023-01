Lydia Lozano acusa de tramposa a Cristina Porta y esta responde: "Es ridículo"

Sigue el enfrentamiento entre Lydia Lozano y Cristina Porta, ahora por unas irregularidades en unos premios a mejor colaborador y que apuntan directamente a la periodista deportiva.

A Cristina Porta le sigue costando forjar amistades en Mediaset, y es que tras el enfrentamiento que tuvo con María Patiño, ahora ha sido con Lydia Lozano con la que ha tenido una dura discusión después de que la colaboradora sacara a la luz unas irregularidades en los votos de unos premios convocados por una revista en los que ambas participaban, y que apuntaban directamente a la periodista deportiva.

Según explicaba Lydia en Sálvame Naranja Plus, "una página de televisión convoca unos premios con varias secciones. Había premio para el mejor presentador, se ha llevado el premio Adela a la mejor presentadora. En el apartado de colaboradores, la lista era Josep Ferré, Alba Carrillo, Cristina Porta y yo, y de hecho, yo quería que ganase Josep Ferré".

"Ahora viene lo gordo, de repente aparece un comunicado", ha explicado Lozano, antes de proceder a leerlo: "Se han detectado irregularidades en la votación de la categoría de mejor colaborador, durante esta madrugada la encuesta ha recibido repentinamente más de 12.000 votos, que iban destinados a Cristina Porta". Por lo que han decidido expulsar a la periodista de la lista.

Cristina Porta no duda en responder a Lydia Lozano: "Es ridículo"

Ante las acusaciones de la colaboradora, Cristina Porta no ha dudado en responder: "Ha habido un problema, alguien puso muchos votos para mí. Pero no tengo ni idea de eso. Si a mí realmente Lydia me acusa esperaré a que aporte una prueba. Puede decir lo que quiera de mí y acusarme de algo que no he hecho".

Además Cristina ha seguido defendiéndose: "¿Tú te crees que yo tengo tiempo de estar aquí comprando votos? Es que no tengo ni idea de lo que han hecho para ser yo ganadora. ¿Yo necesito eso? No. Espero que el programa también le pida una prueba para acusarme así".

Y ha terminado aludiendo a las acusaciones de Lydia Lozano: "Es ridículo que me acuse de algo que no he hecho, no tiene sentido".