Primera concursante oficial de 'GH VIP': de llamarles tarados a ser una de ellos

El reality de Mediaset anunciaba este martes en el FesTVal, a una semana del estreno, a la primera habitante de la casa de Guadalix, que ya se ha visto envuelta en una polémica.

A una semana del regreso de GH VIP, seguimos sin concursantes. Tan solo conocemos, oficialmente, el nombre de la primera participante, Sol Macaluso, quien ya está envuelta en polémica antes de la llegada del reality de Telecinco a la pequeña pantalla el próximo 14 de septiembre. El mítico programa de Mediaset, este martes, convertía la Plaza de España de Vitoria en un enorme plató para recibir a sus presentadores, Marta Flich y Ion Aramendi. Pero no solo montaron todo ese tinglado para eso, sino que también se descubrió cómo será el sillón del confesionario y, como mencionábamos, anunciar a su primera concursante oficial: la periodista de Mediaset.

Con motivo de la celebración del FesTVal de Vitoria, el grupo de Fuencarral reunió a toda la prensa, y a un buen número de curiosos, para iniciar su habitual "goteo" de participantes. La primera, la periodista de la casa que ganó fama como reportera desde la guerra de Ucrania. Precisamente, utilizaron las imágenes de sus conexiones para "presentarla", pues muchos eran quienes no acababan de reconocerla. Sin embargo, antes de poner el pie en la casa de Guadalix, la periodista ya se ha visto envuelta en una polémica. Pues a las redes sociales no se les escapa una.

De renegar de 'GH' a formar parte del reality de Telecinco

Al poco de confirmar la identidad de la primera concursante, la hemeroteca de X -el antiguo Twitter- hizo su trabajo y rescató un mensaje que la periodista colgó en 2016 donde criticaba Gran Hermano, incluso se refería a los concursantes como "tarados": "El día que tenga hijos, por favor que no me salgan tan tarados como para desear ir a Gran Hermano. Amén", escribió Macaluso el 19 de mayo de 2016. Este 'rescate' provocaba un sinfín de críticas , obligando a la periodista a borrarlo poco después. Y, acto seguido, en la mencionada red social, defendía su derecho a cambiar de opinión.

"La gente cambia, evoluciona, aprende, las opiniones se ven modificadas según las experiencias que vamos viviendo, y, como he vivido muchas, puedo decir que estoy feliz de estar en constante cambio, evolución y abrirme a nuevas oportunidad, GH VIP, ahí voy", escribía. Pero la presión en redes, ha sido tal, que Macaluso ha vuelto a publicar un tuit por las críticas que le han seguido llegando: "Que si soy VIP o no soy VIP, que si me cargo mi carrera por elegir entrar a un reality, que porqué contratan extranjeros si estamos en España, que si el tuit del 2016… Será cómo dice el dicho? ¡LADRAN SANCHO! Cómo sigue? #GHVIP8".

Que si soy VIP o no soy VIP, que si me cargo mi carrera por elegir entrar a un reality, que porqué contratan extranjeros si estamos en España, que si el tuit del 2016… 🥱 Será cómo dice el dicho? ¡LADRAN SANCHO! Cómo sigue? 🤭 #GHVIP8 — SOL MACALUSO (@SolMacaluso) September 6, 2023

Pero, al margen de toda esta polémica, la periodista de Mediaset, compartió en el FesTVal sus primeras impresiones: "Estoy muy bien, muy entusiasmada, aunque no sé si la gente estará preparada para aguantarme 24/7". Además, Macaluso indicaba que se trataba de "un gran reto, por eso tenía que venir", avanzando que su estrategia será "ser yo misma, que la gente me conozca". Y es que, la reportera tiene "muchas ganas de que la gente conozca quien soy", enfatizando que esta aventura le llega en un momento de su vida "de decir que sí a cosas que antes diría que no". Todo esta llega semanas después de anunciar que había tenido un aborto: "Hace tres semanas perdí un embarazo. Iba a entrar a la casa de GH VIP embarazada. Desgraciadamente es una situación que nadie quiere vivir, pero pasan muchas mujeres. Es algo que hay que hablar y me alegro de poder ser quien lo comunique y le dé voz".