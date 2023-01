Arguiñano se muestra tajante con tres alimentos: "si me los quitan, digo agur"

El mediático cocinero ha sido entrevistado en Gastro SER, donde ha desvelado cuáles son sus ingredientes esenciales en la cocina. Además, se ha pronunciado sobre la tortilla de patatas.

Lleva más de 30 años entrando en nuestras casas a través de su cocina, y por eso es probablemente el cocinero más mediático de nuestro país. Karlos Arguiñano está a punto de cumplir los 75 pero por su cabeza no ha pasado todavía la idea de jubilarse, porque dice que "si el presidente de Estados Unidos tiene 78 años, yo podré hacer un pollito con patatas o un conejo con caracoles o un bizcochito". Se lo ha dicho a Gastro SER a donde ha sido invitado para hablar de su nuevo libro Cocina fácil y rico. Más de 600 recetas para triunfar.

Eso sí, como todos, el donostiarra también tiene sus límites. Porque durante la conversación ha asegurado que hay algo que le haría tirar la toalla: el ajo, la cebolla y el aceite de oliva. El cocinero ha asegurado que si le quitasen estos tres productos tan nuestros, "me retiro de la cocina. Digo "agur" y me voy. ¿Cómo vas a quitar el ajo de la cocina? ¿Estás todo el día besando o qué?".

Tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?

Una confesión que parece lógica si tenemos en cuenta que son tres ingredientes básicos de nuestra cocina. Se utilizan para recetas de todo tipo como la tortilla de patatas, de la que también ha querido pronunciarse Arguiñano durante su entrevista en Cadena Ser. Ante el eterno debate que divide a España (tortilla con o sin cebolla) se ha mostrado indiferente, sin embargo hay algo que no soporta sobre esta famosa receta: "La tortilla sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. Me gustan todas... menos las que venden envueltas en plástico. ¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos máster, te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos! El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. La gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie".