Otra manipulación de Silvia Intxaurrondo: vincula a Begoña Gómez con el PP

El proceder en lo que antes era una televisión pública y ahora se ha convertido en TeleMoncloa es de aurora boreal. La manipulación no tiene límite y la ‘bienpagada’ periodista tampoco.

Que la ‘bienpagada’ presentadora de La 1 de Televisión Española (TVE), Silvia Intxaurrondo, es una hooligan de Pedro Sánchez a estas alturas ya no es ningún secreto. La sanchista presentadora ha perdido el pudor a la hora de demostrar su adhesión inquebrantable al Gobierno y se ha convertido en una portavoz de los socialistas desde el altavoz –cada vez con menor influencia y credibilidad- que le cede la televisión pública.

Intxaurrondo, apodada en el sector como la burofax después de las cartas que enviaba a varios medios tras filtrarse su sueldo galáctico en TVE que ella siempre ha negado pese a los documentos oficiales que lo acreditan, ha llegado incluso a defender en su programa a los imputados por el caso Koldoalegando que no se había cometido ningún tipo de delito

También se ha convertido en toda una portavoz de la causa Palestina abanderando incluso un tufo a antisemitismo que ha provocado incluso la protesta de la Embajada de Israel en España tras un serio rifirrafe con su embajadora en pleno directo.

Conocido es también su doble rasero de medir en las entrevistas que realiza a los dirigentes políticos de la izquierda, masajes periodísticos, y la mano dura, el hostigamiento y el tercer grado al que somete a dirigentes como el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

Del mismo modo, algunos de sus contertulios en La Hora de La 1 no están muy por la labor de respetar la libertad de prensa como Laura Arroyo que nada más y nada menos pide intervenir no solo los medios de comunicación para que no critiquen ni saquen informaciones perjudiciales contra el Gobierno, sino que también se asalte la Justicia. Al más puro estilo chavista. Se trata de unaperiodista afín y cercana al cada vez más debilitado Podemos.

Y ahora Silvia Intxaurrondo ha vuelto a dar una muestra más que de sectarismo de la más vergonzante manipulación. Una acción que se ha denunciado en las redes sociales y que les contamos en ESdiario.

Es muy chusco el ejercicio de manipulación pero existía. Ocurría el miércoles 5 de junio. El programa informaba sobre la citación de Begoña Gómez en los juzgados de la Plaza de Castilla para prestar declaración como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La primera conexión con el rótulo correcto: "Juzgados de Plaza de Castilla, Madrid".

La reportera del programa de Intxaurrondo, Irma Frigenti, arrancaba su directo desde los aledaños de los juzgados. En el rótulo aparecía en pantalla la información correcta. Sin embargo, en una segunda intervención el grafismo había cambiado y la conexión parecía hacerse (así rezaba la rotulación) desde la sede nacional del PP.

La segunda conexión con la pifia ¿intencionada?: "Sede del PP".

¿Error o malas intenciones y manipulación? A juzgar por lo que denuncian los propios trabajadores de RTVE desde Plataforma TVE Libre podríamos estar ante algo intencionado porque no es la primera vez, ni será la última.

Cuando las protestas de los agricultores estaban por todo lo alto en España y una tractorada trataba de tomar Madrid, Televisión Española elegía realizar conexiones en directo desde la calle Génova, justo a tiro de cámara de la sede del PP. Sorprendente porque las protestas y manifestaciones tenían como objetivo el ministerio de Cultura.

Manipulación subliminal: ⁦@rtve⁩ hace un directo de las protestas del campo en la sede del ⁦@ppopular⁩ y se asegura de que se vea. ¿Las tractoradas no eran contra la UE y el Gobierno?. ¿No sería más lógico un directo en el mrio de Agricultura o en otro punto d Genova? pic.twitter.com/Q7YhMcMhXr — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 21, 2024

Los trabajadores lo denunciaron con un tuit bastante explícito, acompañado de la foto que confirmaba esta tropelía, una más en la televisión de todos los españoles que está al servicio de La Moncloa:

“Manipulación subliminal: ⁦RTVE⁩ hace un directo de las protestas del campo en la sede del ⁦PP y se asegura de que se vea. ¿Las tractoradas no eran contra la UE y el Gobierno?. ¿No sería más lógico un directo en el ministerio de Agricultura o en otro punto d Genova?”