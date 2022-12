TVE se "la pega" con Masterchef Navidad ante un Telecinco "apoteósico"

La primera entrega de la edición navideña de este concurso gastronómico, marcada por la polémica, ha tenido que enfrentarse a una nueva gala de "La isla de las tentaciones".

Masterchef ha vuelto a abrir sus cocinas casi un mes después de la final de la edición celebrity, ganada por Lorena Castell. En este ocasión, los fogones se han encendido para algunos famosos que ya han pasado por el popular concurso de cocina de TVE y que ahora tienen una segunda oportunidad. Así, Masterchef Navidad recibía a Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, la Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios.

Pero esta nueva entrega, además de haberse visto marcada en su estreno por una polémica, no ha contado con el respaldo de la audiencia, ya que solo obtuvo un 7,4% de cuota de pantalla y fue visto por una media de 783.000 espectadores. A esto, hay que añadirle que Telecinco emitía una nueva gala de La isla de las tentaciones, que se alzó con un 14,8% de share y una media de 1.632.000 espectadores, dándole a la cadena de Mediaset la "victoria" de la noche.

Corbacho, primer expulsado de Masterchef Navidad

Esta edición no será como las anteriores, pues solo contarán con dos pruebas, siguiendo así la estrategia de lo que será la undécima edición de Masterchef con doble gala semanal. En la primera prueba, los concursantes se enfrentaban a su primera prueba por equipos teniendo como referencia el musical de Charlie y la fábrica de chocolate, momento en el que recibieron la visita sorpresa de Isabel Díaz Ayuso, que se ponía incluso el delantal indignando a los espectadores.

Tras los primeros platos, llegaría otro momento destacado de la noche: la prueba de expulsión navideña, la cual sería especial y diferente. Los platos estaban inspirados en los villancicos y los juniors, en calidad de ayudantes, tenían que cantar literalmente las recetas. A pesar de la complejidad de la prueba, los aspirantes estuvieron a la altura y cocinaron concentrados, precisos y ordenados. Todos contaron con ayudas escalonadas de los junior, que estaban impacientes por demostrar lo que sabían. Tan sólo los últimos pasos inclinaron la balanza en contra de José Corbacho, que no logró la textura de la crema de verduras, y le faltó cocción a la merluza. "Me gusta ser el primero en todo", comentó entre risas.

Hoy despedimos al gran @josecorbacho de nuestro "MasterChef Especial Navidad". Gracias por volver a las cocinas https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCNavidad pic.twitter.com/cEYnFHJpSx — MasterChef (@MasterChef_es) December 23, 2022

"Te hemos visto trabajar más o menos tranquilo y disfrutando de esta nueva oportunidad de volver a cocinar, pero no has entendido bien el plato y no se parecía mucho al original. A la merluza le faltaba fritura, la salsa verde era un despropósito, el relleno eran gambas tiradas dentro… Era otro plato", le remarcaba Pepe Rodríguez. Poco después, el nombre del cómico se pronunciaba como primer expulsado de la edición navideña del concurso de TVE: "Me hubiera encantado estar más semanas de navidad, para mí era como un reencuentro, porque hacía mucho que no venía y me ha parecido maravilloso".