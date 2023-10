Telecinco busca resurgir de sus cenizas con una nueva apuesta de entretenimiento

La cadena principal de Mediaset prepara la adaptación española de 'Marble Mania' con famosos para su prime time y así intentar revertir la crisis de audiencias en la que se encuentra.

Mediaset no tira la toalla y se ha propuesto que su principal cadena, Telecinco, resurja de sus propias cenizas. El grupo de Fuencarral ha empezado la temporada con grandes cambios en su parrilla, nuevas apuestas y la consagración de nombres destacados. Pero, los resultados no acompañan. Las audiencias de TardeAR y El musical de tu vida no son positivas, y Cuentos Chinos fue directamente cancelado a pocos días del inicio de su emisión.

Pero el grupo no se rinde y, pese a los golpes, sigue buscando diferentes formatos y opciones para diversificar su oferta. Una de las más recientes la han dado a conocer algunos medios especializados, pues Mediaset, aprovechando la feria MIPCOM en Canne, anunciaba que ha adquirido Marble Mania, un concurso creado por Talpa Studios, una empresa audiovisual creada por John de Mol, padre de Gran Hermano. Este formato une en un mismo marco a celebridades y canicas en una competición de distintas pruebas y niveles de habilidad.

Mediaset prepara un concurso de canicas y famosos

Marble Mania se graba desde un plató con público en directo, y sus participantes deben jugar con las famosas esferas en circuitos de gran formato. La velocidad, la gravedad y, probablemente, la fortuna serán la clave para salir del estudio con la victoria. El premio, que será dinero en metálica, cuya cantidad esta por determinar, irá dirigida a una causa solidaria. Esta versión, la española, será producida por Bulldog TV, también encargada de Supervivientes, uniendo esfuerzos con Talpa. Este concurso ya ha sido distribuido por otros territorios en Europa como Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica.

Ahora, estas carreras de canicas llegarán al prime time de Telecinco a finales de año, por lo que las grabaciones empezarán en breve. En cada entrega de Marble Mania, tres famosos se enfrentarán en una competición de canicas. Cada uno de los participantes invitados jugará con un color diferente con el objetivo de superar distintos retos en los que la velocidad, la gravedad y el factor suerte tendrán un papel importante. Una apuesta y un intento de Mediaset por reforzar las audiencias a raíz del mal arranque de lo nuevo de Ana Rosa Quintana. De hecho, algunos trabajadores del magazine han asegurado a la revista Queremos contar más que el cambio de franja horaria la ha perjudicado: "Ella no es para las tardes. El público a esa hora prefiere las telenovelas. Se la ve desubicada y poco preparada para este tipo de contenidos". Pero aun así, la cadena sigue manteniendo su apoyo a la veterana presentadora: "Tiene que adaptarse a su nuevo territorio y todas las adaptaciones cuestan".