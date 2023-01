La pulla de Risto Mejide a sus competidores durante las campanadas de Telecinco

Mariló Montero y Risto Mejide fueron los elegidos por Telecinco para dar la bienvenida al 2023 e intentar destronar a Televisión Española y Antena 3 en las campanadas de este año. Y aunque Cristina Pedroche, y su sorprendente vestido, y Ana Obregón prometían ponerlo difícil, Risto y Mariló tenían varios ases en la manga para atraer la atención a sus particulares campanadas.

Y es que la pareja de presentadores del programa "Todo es Mentira" se había desplazado hasta Torrejón de Ardoz para introducir el nuevo año desde el parque Mágicas Navidades. Como ya avanzaron horas antes en Sálvame, ambos estaban preparados para romper con las cosas negativas del 2022, algo que realizaron de forma simbólica rompiendo unos bloques de hielo que representaban todos los sucesos malos del año.

Aunque Risto Mejide y Mariló Montero tienen una amplia experiencia en televisión, para ambos era la primera vez presentando las campanadas, algo que podía causarles nervios y provocar algún fallo. Risto lo detectó enseguida y entre risas le preguntaba a su compañera "¿Cómo van esos nervios?". A lo que Mariló tenía claro que "no estoy nerviosa, estoy aquí disfrutando muchísimo. Está disfrutando la gente". Además la periodista estaba convencida de que este 2023 iba a ser un año lleno de cambios y "nuevos comienzos".

Tras esa afirmación de Mariló Montero, el presentador barcelonés aprovecho para lanzar un recado a sus competidores esa noche. "¿Ah sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un familiar? Eso siempre da audiencia".

Un comentario que iba dirigido claramente a Cristina Pedroche, ante los rumores de que podría haber anunciado su embarazo durante las campanadas, y a Ana Obregón, que siempre dedica unas palabras a su hijo Aless fallecido en 2020, principales rivales de Mediaset en la noche de las campanadas.

Pero este desafortunado comentario de Risto no pasó desapercibido entre los espectadores, que no dudaron en mostrar su malestar ante las palabras del presentador.

Hola @ristomejide , me ha parecido escucharte decir algo así como: "¿Algo que anunciar...? ¿Un embarazo? (Cristina Pedroche);¿La muerte de un familiar? (Ana Obregón) que eso siempre da audiencia". ¿Estoy delirando o te has pasado tres pueblos?

Eres tan patetico que por tener audiencia tienes que dejar ese patetico comentario “¿hay que anunciar la muerte de un ser querido?” Mas quisieras parecerte a Obregón, ah por cierto!!! No os vi por que no me interesas lo he leído ahora @ristomejide